“Estos cambios obedecen a dos factores de riesgo: amenazas a funcionarios de primer nivel que hemos recibido y la visita del papa León XIV”, dijo el vocero presidencial, Adrián Ravier, esta mañana, en conferencia de prensa en la Casa Rosada, en medio de las dudas que generaron las declaraciones del Presidente el domingo, cuando dijo que en 2025 el Gobierno echó a “10 mil terroristas” y que este año fueron “20.000″ los expulsados.

“Esto es parte de un clima de conflictividad sobre la seguridad”, dijeron en altos despachos oficiales, luego del sinnúmero de versiones que se acumularon sobre la sorpresiva decisión del Presidente, la semana pasada, de militarizar la quinta de Olivos, por un lado. Y de las dudas sobre si todos esos “terroristas” mencionados por el Presidente forman parte de organizaciones de ese tipo, por otro.

Fuentes de la Casa Rosada aseguraron que el Presidente está convencido de que hay un “clima de seguridad preocupante”, y buscaron desligar la decisión de Milei en torno a la seguridad en la Residencia Presidencial sobre filtraciones de información que derivaron en las denuncias por supuestos desvíos de fondos en la compra de carne que hizo la ex libertaria Marcela Pagano, enfrentadísima a los Milei. “No se comprobó nada de lo denunciado por Pagano, ni siquiera era relevante lo que decía”, dijeron con visible enojo en la cúpula nacional.

En cambio, dijeron que encontraron una correlación entre esos casos de “posibles terroristas” echados y la supuesta amenaza de muerte contra el número dos de la SIDE, Diego Kravetz por parte de la organización terrorista financiada por Irán, Hezbollah. Mencionaron, también, los casos de amenazas de bomba en la Casa Rosada.

“Los 10.000 terroristas que echamos el año pasado. ¿Sabés cuántos llevamos echados este año? El año pasado, 10.000; este año ya llevamos 20.000″, había dicho Milei el domingo por la noche, en una entrevista con la señal LN+, y generó una oleada de cuestionamientos en la oposición. Es que las estadísticas oficiales del Ministerio de Seguridad hablan tan sólo de 744 expulsiones y se registraron 18.947 impedimentos de ingreso.

En línea con el relato oficial, el vocero presidencial reconoció que " parte de ellos sí“ eran terroristas, y que ”otra parte no cumplía con los requisitos de ingreso que establece nuestro país". Aseguró que son “posibles terroristas, o personas que pueden amenazar la seguridad nacional de alguna manera o, en todo caso, personas que por distintas razones no ingresan”, pero no dio mayores detalles sobre esos perfiles.

Sí mencionó algunos porcentajes: dijo que la mayor parte corresponde a personas provenientes de países limítrofes y que el 72,3% corresponde a extranjeros “rechazados o no admitidos” por perfiles de riesgo, condenas detectadas o incumplimiento de requisitos migratorios.

La diferencia entre esas cifras y los “cerca de 30.000” mencionados por Milei se explica, según Ravier, por otras 10.000 personas bloqueadas antes del 1° de diciembre de 2025, período que el mencionado informe ministerial no contabiliza.

Riesgo país, pobreza e inflación

Más allá del eje de seguridad, la conferencia estuvo atravesada por preguntas sobre la economía. El vocero atribuyó el aumento del riesgo país shocks externos. Habló de la situación en Medio Oriente y la suba de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos. “Son dos fenómenos que podrían explicar una suba en riesgo país o algún tipo de coyuntura negativa en este mes”, sostuvo. Y si bien reconoció que el índice de pobreza, subió del 28,3%, 32% en la última medición, atribuyó el retroceso al “ataque político” que, según el Gobierno, se produjo en septiembre y octubre de 2025 y que impactó sobre el tipo de cambio y la inflación.

Además dijo que será la empresaria Claudia López de Brígido quien asumirá la banca en el Senado de la Nación tras el fallecimiento de Juan Carlos Pagotto. Se trata de alguien cercano a la mano derecha de Karina Milei en la Casa Rosda, Eduardo “Lule” Menem, actual presidenta del bloque libertario en la Cámara de Diputados de La Rioja.

Fuente: Infobae