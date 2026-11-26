Una situación de tensión se vivió este jueves al mediodía en Playa Parador 1, donde una mujer de 34 años denunció haber sido amenazada por un hombre que se presentó en el lugar y le advirtió que la golpearía cuando la cruzara en la vía pública.

Ante el llamado de alerta, efectivos del Comando Radioeléctrico acudieron a la zona y desplegaron un operativo cerrojo para dar con el agresor. Minutos después, los uniformados lograron interceptar e identificar al sospechoso en la intersección de las calles Andrade y San Lorenzo.

Por disposición de la Fiscalía en turno, el joven de 25 años quedó aprehendido y trasladado a sede policial, mientras la víctima fue acompañada a formalizar la denuncia penal correspondiente.