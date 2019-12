América vs Monterrey ¿Quién ganará?

En este 2019 y a punto de finalizar, el partido se disputará el 29 de diciembre en el maravilloso estadio Azteca, con capacidad de hasta 87 mil personas. Los números de victorias no favorecen al equipo rayado de Monterrey, al parecer las derrotas predominan en sus estadísticas siempre que visitan el coloso ¿Será posible que puedan cambiar la historia que les atormenta durante años?

El estadio más grande de México, el azteca, ha recibido muy bien a América, que parece ser el equipo del momento aunque esté perdiendo por una mínima desventaja. Saben muy bien que dicha ventaja se produjo en un tiempo de descuento y tras un descuido, Rogelio Funes Mori no dudó en aprovechar la oportunidad para poner a su equipo en ventaja. La pregunta del millón será si puede realizar esa misma acción ante un escenario que ha sido tenebroso desde tiempos pasados.

Aunque, el América se siente muy confiado en que puede darle vuelta al resultado, deben darse cuenta que no tienen la ventaja y jugar con todo en el último partido de 2019. Lo que sí, es realmente cierto y que le da un gran poder sobre su rival, es su gran porcentaje de remontadas históricas para lograr ser campeones. Tienen 13 títulos y Herrera asegura que su equipo será capaz de conquistar el título 14 antes de terminar los 90 minutos.

Para colocar más tensa la situación sobre el equipo Monterrey, en 23 años solo han logrado dos triunfos en ese Estadio. Estos no son números como para realizar una apuesta deportiva a su favor, ni si quiera dándonos un bono. Sin embargo, con el Turco Mohamed de vuelta en su banquillo los hinchas ahora ejercen mucha más presión en el equipo. Saben que no tienen excusa para no mantener al menos un resultado 0-0 en América para mantener la victoria y conseguir un excelente premio para sus seguidores.

Ya todos los hinchas de Monterrey saben que de no lograr la victoria con su ayuda, será bastante criticado, especialmente por parte de la Sultana del Norte.

Lo que sorprende es que el valor de la plantilla de Monterrey sea muy superior a la del América. Con 84 millones Monterrey frente a los 62 de su rival, parece que no tiene otra alternativa más que mantener el resultado. Si bien es cierto que la sorpresa aquí sería que ganara monterrey, pero lo que muchos apostadores esperan es un empate para que pueda alcanzar así una victoria justa.

La última vez que lograron una victoria en el Azteca fue en 2012. Los Rayados lograron ganar por una victoria mínima de 3 por 2. Lo increíble para la fecha es que fue en contra del América, pero más sorprendente aún es que fue un ex goleador del América, concretamente hablamos de Ángel Reyna quien logró marcarle a su antiguo equipo, logrando la victoria acompañado de su festejo “Temo señal” mientras lucia el uniforme auriazul de los aztecas.

Desde aquel entonces, Reyna ha sido abucheado en Coapa. Otro dato interesante es que la directiva del Monterrey en aquel entonces la llevaba nada más y nada menos y que “El Piojo”. Su otra victoria ante América fue en 1996, ya que de por sí los empates en el Azteca fueron 11, pero las derrotas fueron muchas más, porque hasta ahora suman 16. Hasta los momentos parece irreversible un cambio en las tendencias que nos marcan las estadísticas, para nadie es un secreto que a duras penas consiguieron la victoria.

¿Crees que puedan conseguir los de Monterrey una victoria ante el gigante de América en el Coloso luego de su aparente victoria 2-1? Parece imposible ganar en el Azteca con números tan malos, pero quien tiene la última palabra es el verdadero hincha. Y tú ¿A quién le vas de los dos equipos?