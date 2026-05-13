Este miércoles por la mañana los abogados que representan a los gremios docentes formalizaron una presentación legal ante la Secretaría de Trabajo, luego de que el Ejecutivo suspendiera la mesa de negociación mediante una cédula y confirmara que los incrementos salariales de mayo se otorgarán de manera unilateral por decreto.

La medida oficial, que establece una suba del 3,5% remunerativo para los haberes de este mes, fue recibida con un fuerte rechazo por parte de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET). El Secretario General del gremio, Andrés Besel, manifestó la sorpresa ante el cambio de metodología: "No sabíamos que no habría reunión, es una ley que se debe respetar. Al parecer el gobierno no tiene el mismo parecer".

Posible judicialización del conflicto

La respuesta gremial no se limitó a las declaraciones. Actualmente, los equipos legales de los sindicatos docentes analizan los pasos a seguir y no descartan acudir a la Justicia para impugnar el procedimiento oficial. "Ya hicimos la presentación ante la Secretaría de Trabajo para declarar que estamos en una situación de conflicto debido al procedimiento que utilizó el gobierno, vulnerando la ley de paritaria", ratificó Besel.

Para el dirigente, el argumento de los plazos administrativos es insuficiente para justificar la falta de consenso. "Es lamentable que se realice este tipo de acción por segunda vez consecutiva. Utilizan la necesidad de los compañeros y los tiempos de liquidación como una excusa para dar un aumento por decreto", sostuvo.

Acciones en conjunto

Desde AMET informaron que se encuentran trabajando coordinadamente con el frente gremial para definir las próximas medidas de fuerza o de visibilización del reclamo. El objetivo principal, además de cuestionar la vía del decreto, es lograr una recomposición que impacte de manera real en el poder adquisitivo.

"Vamos a trabajar con el frente gremial docente y veremos qué acciones vamos a tomar, tanto para el repudio de esta situación como para seguir solicitando que la recomposición sea significativa", adelantó Besel.

Finalmente, el referente gremial reiteró la importancia de que los aumentos mantengan el carácter remunerativo para no desfinanciar otros sectores clave: "Pedimos que vaya a la Caja de Jubilaciones para nuestros maestros y profesores jubilados, y para la obra social, que tiene un montón de problemas que no se solucionaron y muchos se profundizaron".

Sadop Entre Ríos rechazó el aumento por decreto y denunció una "decisión unilateral" del Gobierno

Por su parte, el Consejo Directivo Provincial del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) también manifestó su firme rechazo a la reciente pauta salarial establecida por el Gobierno provincial. Tras una reunión mantenida este miércoles para analizar el estado de las negociaciones, la conducción gremial calificó como una "imposición arbitraria" el aumento del 3,5% remunerativo dispuesto para los haberes de mayo.

Desde la organización señalaron que esta cifra representa una decisión unilateral del Poder Ejecutivo y advirtieron que la medida no es el resultado de un consenso en el marco de la ley de paritarias vigente. Según explicaron desde el sindicato, el Gobierno optó por la vía del decreto (Expediente N° 3.368.991) bajo el argumento de "razones operativas" y el cierre de las liquidaciones, evitando así el debate con los representantes de los trabajadores.

Puntos clave del reclamo

A través de un comunicado, Sadop dejó sentada su postura sobre tres ejes fundamentales:

Insuficiencia salarial: La cifra impuesta no responde a los requerimientos sindicales ni logra mitigar el impacto del costo de vida sobre el salario docente.

La cifra impuesta no responde a los requerimientos sindicales ni logra mitigar el impacto del costo de vida sobre el salario docente. Degradación de la paritaria: El gremio denunció que el ámbito de negociación colectiva —una conquista histórica del sector— está siendo reducido a un espacio de mera comunicación de decisiones tomadas de antemano.

El gremio denunció que el ámbito de negociación colectiva —una conquista histórica del sector— está siendo reducido a un espacio de mera comunicación de decisiones tomadas de antemano. Paz social y salario justo: Sostienen que un haber digno es el único camino para garantizar el valor del trabajo pedagógico y la estabilidad del sistema educativo entrerriano.

Exigencia de diálogo

Finalmente, la conducción de Sadop exigió la continuidad inmediata de las negociaciones y el tratamiento integral de todas las demandas pendientes. Enfatizaron que la resolución del conflicto requiere de "voluntad política" y de un debate real y genuino en la mesa paritaria para resguardar la dignidad de los trabajadores de la educación.

Fuente: APFDigital