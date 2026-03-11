Las manifestaciones se desarrollarán entre las 19 y las 20 como parte de una jornada de protesta impulsada por la Intersindical docente, con el objetivo de expresar el malestar del sector por la recomposición salarial definida por el Ejecutivo provincial pese al rechazo de los gremios en la mesa de negociación.

Puede interesarte

El secretario general de Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, Andrés Besel, advirtió que la paritaria se encuentra actualmente cerrada y reclamó que el Gobierno vuelva a convocar a los sindicatos.

“Las negociaciones se cerraron administrativamente el lunes 2 de marzo”, explicó el dirigente al ser consultado sobre la situación del diálogo con la Provincia. En ese marco, cuestionó la decisión oficial de avanzar con el pago de la oferta salarial pese al rechazo gremial.

“Rechazamos la propuesta del Gobierno y no estamos de acuerdo con que se haya decidido pagar por decreto. Por eso exigimos que se reabran las negociaciones salariales”, sostuvo Besel. No obstante, recordó que desde el Ejecutivo señalaron que podrían convocar nuevamente a los gremios en un plazo “no mayor a 90 días”.

En cuanto a la posibilidad de profundizar las medidas de fuerza, el dirigente indicó que la instrumentación de un nuevo paro requiere el aval de las bases y reconoció que el escenario es complejo debido a los descuentos salariales que se aplican a los docentes que adhieren a huelgas.

“En este marco estamos realizando acciones en conjunto con otros sindicatos para expresar nuestro rechazo a esta recomposición salarial totalmente escasa que ofreció el Gobierno”, afirmó.

Besel señaló además que, junto con el resto de los gremios, analizan nuevas estrategias para visibilizar el malestar en el sector docente. Entre las alternativas que evalúan no se descarta la realización de volanteadas en accesos a la provincia.

Por último, advirtió que el conflicto podría intensificarse en las próximas semanas ante el inminente debate del proyecto de reforma del sistema jubilatorio, una iniciativa que, según anticipó, “seguramente potenciará la lucha docente”.

Fuente: APFDigital