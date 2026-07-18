La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) resolvió profundizar las medidas de fuerza tras el fracaso de las negociaciones paritarias con el Poder Ejecutivo provincial. En un duro descargo, el sindicato docente confirmó que el próximo lunes no se retomarán las actividades escolares en las aulas entrerrianas.

La decisión se tomó luego del Plenario de Secretarias y Secretarios Generales, donde se analizó el escenario actual de la paritaria. Desde el gremio consideraron a la oferta propuesta como "absolutamente insuficiente".

Por su parte, la Comisión Directiva de AMET confirmó que se sumará al paro para este lunes y pidió un salario “justo y acorde” a las tareas realizadas y condiciones de trabajo “dignas y respetuosas”.

Anteriormente el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca, informó que la propuesta salarial contempló "un tres por ciento para julio y un cuatro por ciento para septiembre, actualizando la base de cálculo". Además, señaló que se elevó el salario mínimo docente a 850 mil pesos desde julio, lo que representa "un incremento cercano al 14 por ciento respecto del mínimo vigente", y que se incrementaron entre un 20 y un 28% los conceptos de Fopid y Conectividad, según la jornada laboral. Agmer rechazó esta oferta.