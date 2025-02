En las últimas horas, varios usuarios de la red social X conocidos por apoyar al gobierno de Javier Milei comenzaron a compartir una imagen que mostraba el supuesto contrato por 200 millones de pesos que le habría pagado la organización Amnistía Internacional a la cantante Lali Espósito para que asista a la marcha antifascista que se realizó este sábado en el centro porteño. Este martes, la institución denunció que se trata de una foto falsa y editada, y desmintió “rotundamente” cualquier tipo de acuerdo con la artista.

“Más trucho que billete de tres pesos”, comienza el posteo de Instagram en el que aclara la información. “Nunca le pagamos nada a Lali. Usan deliberadamente el logo de Infobae y el nombre de Amnistía Internacional para darle ‘credibilidad’ a un documento que ni siquiera tiene la información básica que necesita un contrato para ser válido. El ‘diseño’ del contrato, chicos, por favor, está hecho con herramientas medievales (una coincidencia con la narrativa oficial). Solo un Fanático podría hacer esto por nosotros”, enumera.

Y añade: “Cuando los gobiernos no logran imponer su discurso y hay un fuerte contrapeso colectivo, eligen las más obtusas estrategias para intentar deslegitimizar los reclamos genuinos de la sociedad civil. Se enojan con nosotros, además, porque contribuimos a exponerlos ante el mundo cuando no respetan los consensos acordados por los países sobre los derechos de las personas. Dato interesante: no hay antecedentes locales de una operación de este tipo contra Amnistía Internacional, al menos desde el retorno a la democracia”.

A su vez, en un comunicado que se puede leer en el sitio web de la organización se detalló que “a simple vista salta a la luz que ese documento es falso”. “No figura el nombre completo de las partes, ni identificaciones veraces, ni ningún otro elemento contractual que cumpla con los protocolos de transparencia de Amnistía Internacional”, denunciaron desde la organización y aclararon: “Tampoco dicha ‘noticia’ se encuentra en el portal informativo Infobae, aunque el logo del sitio de es utilizado de manera tergiversada a través de su marca de agua impresa en el supuesto contrato firmado”.

“Esta fake news se da en el marco de una serie de informaciones malintencionadas que buscan deslegitimar el trabajo de los colectivos, organizaciones y referentes que luchan por los derechos humanos, y que alzan su voz contra la violencia y las injusticias”, dijeron.

La propia Lali respondió a la publicación y le envió saludos al equipo de Amnistía Internacional. “Para adelante con la verdad y el amor”, escribió.

En la movilización, que se organizó en contra de los dichos del Presidente en el foro de Davos, la artista se mostró desde un balcón junto con otras dos cantantes, María Becerra y Taichu, y las tres salieron a saludar a la multitud desde el piso de arriba de la librería El Túnel, ubicada en Av. de Mayo 767. La imagen enseguida copó las redes sociales y decenas de personas se amontonaron para saludarlas. Lali llevaba puesta una remera con la bandera de la comunidad LGTBIQ+, más una frase en señal de acompañamiento a ese colectivo pero también dirigido al Gobierno. “Todos hablan de libertad pero ven a alguien libre y se espantan”, se podía leer.