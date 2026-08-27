Una mujer que permanecía prófuga desde 2016 fue localizada y detenida durante la madrugada de este miércoles en un camping situado sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 136, en Villa Paranacito. Se trata de “Amparito” Rodríguez, quien había sido condenada a 20 años de prisión por su participación en una serie de abusos sexuales cometidos contra sus dos hijas, cuando ambas eran menores de edad.

El procedimiento se concretó alrededor de las 4, luego de una investigación que permitió establecer que la mujer se encontraba nuevamente en la zona. Rodríguez había sido condenada por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú y la sentencia quedó firme en noviembre de 2016. Desde entonces permanecía fuera del alcance de la Justicia.

Según se desprende de la causa, los abusos tuvieron como víctimas a dos hermanas y ocurrieron principalmente en distintos domicilios de la zona de Puente Paranacito. La investigación estableció que Rodríguez tuvo una intervención activa en los hechos cometidos por Juan Carlos Flores, quien fue condenado a 19 años de prisión y actualmente cumple su pena.

La sentencia consideró que la mujer trasladaba a las niñas hasta los lugares donde se producían los abusos y que, además, ejercía sobre ellas diferentes formas de presión y violencia. Por su intervención, fue considerada partícipe primaria de los delitos.

Durante los años en que permaneció prófuga, los investigadores manejaron distintas pistas sobre su posible paradero. De acuerdo con la información reunida en la causa, Rodríguez habría permanecido durante un período en Paraguay y posteriormente regresado a Villa Paranacito.

Una de las claves para retomar su búsqueda surgió el 1 de mayo de este año. Ese día, sus dos hijas, ya mayores de edad, se presentaron en la Comisaría de Ceibas y aportaron información que indicaba que su madre había regresado a la localidad.

Con esos datos comenzó una nueva etapa de la investigación, que quedó a cargo de la División Investigaciones de Gualeguaychú, bajo la conducción del comisario Jorge Ruiz Moreno. Los efectivos realizaron tareas de seguimiento y recopilación de información, con intervención de la Justicia, hasta determinar posibles lugares donde podía encontrarse la mujer.

El operativo final se desarrolló durante la noche del martes, cuando se llevaron adelante dos allanamientos. Uno de ellos tuvo lugar en un camping perteneciente a la familia Rodríguez, mientras que el segundo se realizó en la vivienda de un hombre señalado como allegado a la prófuga y que, según la investigación, podría haber colaborado para que permaneciera oculta.

La búsqueda terminó en el primero de esos domicilios. Allí los investigadores encontraron a Rodríguez y procedieron a detenerla.

Luego de permanecer bajo custodia durante las horas posteriores al procedimiento, la mujer fue trasladada durante las primeras horas de este jueves a la Unidad Penal N.º 9 de Gualeguaychú. Allí quedó a disposición de la Justicia y deberá comenzar a cumplir la pena de 20 años de prisión que permanecía pendiente de ejecución.

Con su detención, concluyó una búsqueda que se había extendido durante casi una década, desde que la condena por los abusos cometidos contra sus hijas quedó firme en 2016.