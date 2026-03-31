Amparo Pérez Núñez es una atleta de natación adaptada de nuestra ciudad, que desde los seis entrena para desarrollarse deportivamente.

Luego de tanto tiempo de preparación, la joven gualeguaychuense fue convocada a la Selección Nacional de Natación de la Federación Argentina de Deportes para Atletas con Síndrome de Down (FADASD).

En este marco, Amparo representará a nuestro país y a la ciudad en el Campeonato Mundial en Portugal 2026.



En febrero, Amparo había representado a la ciudad en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) como parte del Programa Nacional de Acompañamiento a Jóvenes Deportistas Destacados. En aquella ocasión, sus entrenadores el Licenciado Gustavo Taboada y Cintia Almaraz, hablaron con Ahora ElDía sobre el desarrollo del Deporte Adaptado en la ciudad.

“Tenemos un semillero grande en Natación Adaptada y seguimos aprendiendo para traer herramientas a la ciudad”, expresó Gustavo Taboada en esa ocasión.

La entrenadora Cintia Almaraz contó cómo es la preparación de las atletas: “Tratamos de llegar a los mismos objetivos que los deportistas convencionales, las técnicas son las mismas, las pruebas prácticamente las mismas y trabajamos mucho sobre las fortalezas de cada atleta. En el caso de Estefanía, que tiene discapacidad visual, trabajamos mucho desde la propia propiocepción, es decir con el conocimiento del cuerpo, entonces es un trabajo mucho más fino, ya que tenemos que estar al lado de ella para explicarle. Mucho trabajo se realiza afuera de la pileta y luego, todo lo que aprendimos se traslada al agua. La base para ambas o para todo atleta es el conocimiento del cuerpo y lo que tiene de fortaleza. Ambas tienen esto súper claro”.

Los desafíos del deporte adaptado en clave local

Amparo es una de las jóvenes que practican deporte adaptado en la ciudad, pero no es la única. Taboada señaló que son 95 los chicos y chicas con discapacidad practican deportes en la ONG, el CEF Nº6 y Juventud Unida, pero podrían ser muchos más. El principal desafío en la actualidad, es el transporte.

“La única barrera que tenemos es la accesibilidad, no la rampa, sino el traslado de chicos que no pueden acercarse a los lugares de práctica, y son el futuro de las próximas medallas. Para masificar el Deporte Adaptado en la ciudad es necesario que solucionemos esta pata. A los chicos algunas veces lo vamos a buscar con nuestro vehículo para los entrenamientos, pero no podemos hacer eso con todos, todo el tiempo”, reconoció el profesor.

La mayoría de las familias no tienen un vehículo para llevar a sus hijos a los entrenamientos, varios viven en barrios muy alejados y un gran número no tiene dinero suficiente para pagar un remise para hacer deporte, rara vez es una opción.

“A nuestra población le pasan otras cosas, se les rompen los bastones, las sillas de ruedas, no comen las cuatro comidas. Hay un buen programa de becas, pero no siempre son destinadas a traslado, porque tienen otras necesidades que cubrir”, señaló Taboada.

En este sentido, manifestó que es importante que se lleven a cabo políticas públicas que permitan potenciar y sostener el semillero de deportista con discapacidad de la ciudad.

“El desarrollo del deporte adaptado, sin un programa firme, depende mucho de la voluntad de los docentes. Es un trabajo incansable y gratificante. Lo que más nos falta en este momento, es ayuda con el traslado”, enfatizó.

Más que deporte

Más allá de la importancia de practicar un deporte en sí, el Deporte Adaptado es una oportunidad para que los jóvenes ganen autonomía.

En el trabajo de investigación que Taboada realizó en el marco del Magíster en Políticas y Gestión de la Discapacidad e Inclusión Social, dio cuenta del impacto social que tiene en adolescentes con Asperger.

En sus conclusiones, el docente resaltó que el acceso al deporte, permite a estos chicos el desarrollo de la autoestima, comunicación, habilidades motrices y algunos aspectos sociales. La posibilidad de participar en competencias, no sólo le permite a los adolescentes con esta u otra discapacidad, practicar un deporte, sino responsabilizarse de sus pertenencias, cumplir un horario, viajar sin la familia. Lo cual fortalece la autonomía y la capacidad de desarrollar una vida más independiente.

“Su forma de vincularse se ve engrandecida, para los chicos esto es muy importante”, destacó el profesional.

Por otro lado, Eduardo Barreto, responsable de Deporte Adaptado Municipal, adelantó que este año se van a crear diferentes espacios para personas con discapacidad motora e intelectual en el Polideportivo Norte.

En el Taller de Deporte Motor, se van a poder practicar disciplinas como el futbol, vóley, ping pong en silla de ruedas, boccia y básquet. Además, de acuerdo a los intereses de quienes acudan, se desarrollarán otras disciplinas.

“También estamos en tratativas si podemos generar un espacio de natación, para que los chicos con discapacidad puedan asistir, aprender y hacer rehabilitación. La idea es brindar el espacio para que todo niño pueda asistir”, remarcó.