La nadadora de Club Neptunia, Amparo Pérez Núñez, participó de la segunda fecha del Open Internacional organizado por el Comité Paralímpico Argentino (Copar), desarrollado en las instalaciones del Cenard.

Durante la competencia, la nadadora local obtuvo el segundo puesto en la prueba de 50 metros pechos y el tercer lugar en 50 metros libre.

Además, compitió en las pruebas de 50 metros espalda y 50 metros mariposa, en las cuales logró mejorar sus marcas personales y rebajar sus tiempos en todas las carreras disputadas.

Amparo, quien dio sus primeros pasos en la escuelita de natación del club, actualmente entrena diariamente junto al plantel de natación de Neptunia, donde continúa con todo su potencial de desarrollo competitivo y deportivo.

Este importante certamen forma parte de su preparación de cara al Campeonato Mundial que se llevará a cabo en Albufeira, Portugal, a finales de octubre.