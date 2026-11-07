La gualeguaychuense Amparo Pérez Núñez tuvo una actuación destacada en el Mundial de Natación para Personas con Síndrome de Down, que se celebró en la ciudad portuguesa de Albufeira, del 30 de octubre al 7 de noviembre.

La nadadora de 13 años, que fue una de las 15 atletas que integró la Selección Argentina, logró tres medallas de bronce en la categoría Junior: 50 metros espalda, 25 metros pecho y 50 metros pecho. Además, obtuvo el quinto puesto en 50 metros mariposa, 25 metros libres, 50 metros libres y 25 metros espalda.

Asimismo, participó junto al equipo argentino en la posta 4x50 metros, donde alcanzaron el octavo lugar en el cierre de la competencia.

Tras la inolvidable experiencia en el Mundial, el principal objetivo en el horizonte de Amparo Pérez Núñez apunta a los Trisome Games —el equivalente a los Juegos Olímpicos para personas con síndrome de Down—, que se celebrarán del 19 al 26 de marzo de 2028 en Tampico, México.