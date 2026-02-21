A pesar de que la máxima deportista de la ciudad es Antonella Ruiz Díaz, doble medallista paralímpica, el deporte adaptado en Gualeguaychú todavía es incipiente y presenta sus desafíos para seguir siendo semillero.

En 2017, Gustavo Taboada fue convocado por Centro de Educación Física Nº 6 (CEF), dependiente del Consejo General de Educación, para iniciar el Deporte Adaptado en la ciudad.

A partir de ese año, comenzó a desarrollar el atletismo y el fútbol adaptado. Y en 2019, Gustavo, Cintia y otros colaboradores formaron la ONG Ateneo Inclusión, a partir de la cual brindan natación en dos categorías: recreativa y competitiva. En esta última es en la que se desarrollan Amparo Pérez Núñez y Estefanía Chávez Ocampo, quienes, en 2025, consiguieron seis medallas para la delegación de Entre Ríos en los Juegos Evita de Mar del Plata.

“Tenemos un semillero grande en Natación Adaptada. Hace poco más de una semana, estuvimos en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard) y seguimos aprendiendo para traer herramientas a la ciudad”, expresó Gustavo Taboada en diálogo con AhoraElDía.

Tanto Amparo como Estefanía entrenan desde los seis años, lo que les ha dado continuidad para desarrollar su potencial en la disciplina y encaminarse en el deporte competitivo. Estefanía cuenta con una beca de la ONG, mientras que la familia de Amparo decidió ceder la de su hija para que otro nadador tenga la oportunidad de practicar el deporte.

Su entrenadora Cintia Almaraz contó cómo es la preparación de las atletas: “Tratamos de llegar a los mismos objetivos que los deportistas convencionales, las técnicas son las mismas, las pruebas prácticamente las mismas y trabajamos mucho sobre las fortalezas de cada atleta. En el caso de Estefanía, que tiene discapacidad visual, trabajamos mucho desde la propia propiocepción, es decir con el conocimiento del cuerpo, entonces es un trabajo mucho más fino, ya que tenemos que estar al lado de ella para explicarle. Mucho trabajo se realiza afuera de la pileta y luego, todo lo que aprendimos se traslada al agua. La base para ambas o para todo atleta es el conocimiento del cuerpo y lo que tiene de fortaleza. Ambas tienen esto súper claro”.

“La idea con ambas es que podamos participar de las concentraciones que se hacen durante el año desde el Comité Paralímpico. Y, en base a eso, que las diferentes Federaciones puedan captar a las atletas para hacer un trabajo específicamente la federación que corresponda a su discapacidad”, describió.

Hasta el momento, “Amparo es la que ya ha tenido experiencia en campus y en Open, que son los encuentros que realizan para las personas con discapacidad, en donde también se toman marcas oficiales, incluso los juegos Evita suelen utilizarse esas marcas para dar el inicio que un atleta pueda ser parte de la Selección Argentina”.

Los desafíos del deporte adaptado en clave local

Amparo y Estefanía son sólo dos jóvenes que practican deporte adaptado en la ciudad, pero no son las únicas. Taboada señaló que son 95 los chicos y chicas con discapacidad practican deportes en la ONG, el CEF Nº6 y Juventud Unida, pero podrían ser muchos más. El principal desafío en la actualidad, es el transporte.

“La única barrera que tenemos es la accesibilidad, no la rampa, sino el traslado de chicos que no pueden acercarse a los lugares de práctica, y son el futuro de las próximas medallas. Para masificar el Deporte Adaptado en la ciudad es necesario que solucionemos esta pata. A los chicos algunas veces lo vamos a buscar con nuestro vehículo para los entrenamientos, pero no podemos hacer eso con todos, todo el tiempo”, reconoció el profesor.

La mayoría de las familias no tienen un vehículo para llevar a sus hijos a los entrenamientos, varios viven en barrios muy alejados y un gran número no tiene dinero suficiente para pagar un remise para hacer deporte, rara vez es una opción.

“A nuestra población le pasan otras cosas, se les rompen los bastones, las sillas de ruedas, no comen las cuatro comidas. Hay un buen programa de becas, pero no siempre son destinadas a traslado, porque tienen otras necesidades que cubrir”, señaló Taboada.

En este sentido, manifestó que es importante que se lleven a cabo políticas públicas que permitan potenciar y sostener el semillero de deportista con discapacidad de la ciudad.

“El desarrollo del deporte adaptado, sin un programa firme, depende mucho de la voluntad de los docentes. Es un trabajo incansable y gratificante. Lo que más nos falta en este momento, es ayuda con el traslado”, enfatizó.

Más que deporte

Más allá de la importancia de practicar un deporte en sí, el Deporte Adaptado es una oportunidad para que los jóvenes ganen autonomía.

En el trabajo de investigación que Taboada realizó en el marco del Magíster en Políticas y Gestión de la Discapacidad e Inclusión Social, dio cuenta del impacto social que tiene en adolescentes con Asperger.

En sus conclusiones, el docente resaltó que el acceso al deporte, permite a estos chicos el desarrollo de la autoestima, comunicación, habilidades motrices y algunos aspectos sociales. La posibilidad de participar en competencias, no sólo le permite a los adolescentes con esta u otra discapacidad, practicar un deporte, sino responsabilizarse de sus pertenencias, cumplir un horario, viajar sin la familia. Lo cual fortalece la autonomía y la capacidad de desarrollar una vida más independiente.

“Su forma de vincularse se ve engrandecida, para los chicos esto es muy importante”, destacó el profesional.

Por otro lado, Eduardo Barreto, responsable de Deporte Adaptado Municipal, adelantó que este año se van a crear diferentes espacios para personas con discapacidad motora e intelectual en el Polideportivo Norte.

En el Taller de Deporte Motor, se van a poder practicar disciplinas como el futbol, vóley, ping pong en silla de ruedas, boccia y básquet. Además, de acuerdo a los intereses de quienes acudan, se desarrollarán otras disciplinas.

“También estamos en tratativas si podemos generar un espacio de natación, para que los chicos con discapacidad puedan asistir, aprender y hacer rehabilitación. La idea es brindar el espacio para que todo niño pueda asistir”, remarcó.