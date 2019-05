Ampliación y optimización de la planta de efluentes: invertirán unos u$s 7 millones

En el salón del Concejo Deliberante se realizó la audiencia con motivo de la ampliación de la planta de tratamiento de efluentes cloacales de la ciudad. El objetivo es sanear toda la cuenca del Uruguay, incluyendo Concordia, Colón y Concepción del Uruguay. Los fondos provendrán de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo. El encuentro fue encabezado por el intendente Martín Piaggio y el secretario de Planeamiento, Infraestructura y Servicios de la Provincia, Marcelo Richard. Además, estuvieron presentes el director de Obras Sanitarias de la Provincia Sergio Pascual, funcionarios provinciales y municipales que explicaron la obra a desarrollar. Ante un marco multitudinario, se desarrolló la primera audiencia pública por la ampliación de la planta de tratamiento de efluentes cloacales, una obra única en la provincia. Participaron funcionarios municipales, concejales de todas las bancadas, dirigentes de la corporación del desarrollo, integrantes de comisiones vecinales, directivos de facultades de la ciudad, dirigentes políticos, profesionales relacionados al área de la construcción y público en general que colmaron la capacidad del recinto. La asamblea comenzó 45 minutos más tarde de lo anunciado. Dio inicio con palabras de Marcelo Richard, quien informó que “se tomará un crédito de desarrollo regional en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que resolverá muchas problemáticas actuales en la cuenca del Uruguay”. El funcionario también adelantó que el 22 de mayo se elevará al BID el perfil para la aprobación por parte del directorio. Según lo informado, el crédito para la obra alcanza los 7 millones de dólares. Asimismo, Richard detalló que “este programa nace de la iniciativa del gobernador Gustavo Bordet en conjunto con sus pares del Uruguay para sanear la cuenca. En Gualeguaychú la planta se ampliará en el marco de una planificación que responde a toda la provincia, ya que hay muchas localidades que no cuentan con provisión de agua potable”. Destacó la importancia y el compromiso de la provincia que toma un “crédito para resolver el tema de los efluentes cloacales en localidades ubicadas sobre el margen del río Uruguay”.Los funcionarios provinciales destacaron que el Gobernador se ha reunido con sus pares de la República Oriental del Uruguay para resolver un problema binacional como lo es el vuelco en crudo al río Uruguay en la mayoría de las localidades ubicadas en las dos orillas”. En este sentido, Richard remarcó que “Gualeguaychú no reviste la misma situación, ya que cuenta con una planta de tratamiento de efluentes cloacales desde el año 2005, por lo que a nivel local las obras consistirían en una mejora y ampliación de la planta ya existente”. Indicó que “Concordia, Colón y Concepción del Uruguay no cuentan con una planta de tratamiento y arrojan el crudo al río. Una de las prioridades es la de priorizar las obras de agua y saneamiento en toda la provincia”.Posteriormente, el intendente Martín Piaggio, remarcó que se “trata de un momento muy importante por eso agradecemos la presencia de todo el equipo que trabaja con mucha fuerza a partir de la decisión de nuestro gobernador, Gustavo Bordet; la decisión de trabajar para lograr el financiamiento. Nuestra ciudad tuvo un gran crecimiento por eso debemos trabajar con perspectiva de futuro sumado a esto que miles de familias podrán sumarse a la red de cloacas de la ciudad”. “Nuestro trabajo objetivo es la universalización de los servicios como parte de nuestro compromiso ambiental” remarcó Piaggio, que para finalizar agradeció especialmente el trabajo del equipo municipal y provincial. Por su parte el ingeniero Sergio Pascual, director de Obras Sanitarias de la Provincia, entrevistado por ElDía, indicó que la asamblea que se realizó en Gualeguaychú es “un requerimiento del Banco Interamericano de Desarrollo que propone para todos sus proyectos y su posterior aprobación”. El miércoles pasado, junto a otras autoridades municipales, también estuvieron en Concordia, donde se realizó una asamblea similar a la de Gualeguaychú.El director de Obras Sanitarias, Iván Mataitis, explicó el “proyecto fue realizado en conjunto entre el gobierno provincial y municipal con el BID por más de dos años”. Consta de la ampliación y optimización de la planta, nuevas estaciones de bombeo y rehabilitación de las existentes. Consultado por ElDía, señaló que se “ampliará y optimizará la planta de efluentes cloacales. Se construirán dos piletas más, además de algunas mejoras, tales como la optimización de la planta. Además, se continuará trabajando con una aireación mecánica. La rehabilitación se hará en la estación elevadora del barrio ATE, en la de 3 de febrero y Buenos Aires, y en calle 17 de agosto, que abarca al barrio Molinari y el Hipódromo. Incorporará sub cuencas de la ciudad que no tienen red cloacal. En tanto, la red cloacal se ampliará hacia el camino de la Península, el loteo Alfonsín, la calle Furques en el barrio Molinari, en Urquiza al Oeste (Parada 7 al norte), y en la zona baja del barrio Florida. También se sumará un nuevo tren de piletas proyectado en su diseño original; construcción del caño emisario al río Gualeguaychú; extracción de barros y el secado de los mismos; incorporación de muelles para traslado de grúas para la extracción y deshidratación de barros; incorporación de grupos electrógenos para la planta; incorporación de laboratorio y monitoreo constante del efluente.