Este jueves al mediodía, en el Salón Azul, el intendente Mauricio Davico y el director general de Hidráulica y Obras Sanitarias de Entre Ríos, Oscar Pintos, firmaron un convenio que permitirá incorporar cuatro nuevos sensores al Sistema de Alerta Temprana de la cuenca. Del encuentro también participaron el secretario de Gobierno, Manuel Olalde; el subsecretario de Protección Civil e Inspección General, Nicolás Bozzani; la subsecretaria de Ambiente y Seguridad Alimentaria, Ivana Zecca, y representantes de ONG vinculadas al cuidado del río.

“Este sistema de alertas tempranas nos permite, aguas arriba, saber cuál es la cantidad de agua que vamos a recibir y, en relación a eso, poder tomar decisiones concretas para prevenir”, explicó el intendente Davico.

Los nuevos equipos serán instalados en Las Piedras, Puente El Cinto, la toma de agua y el arroyo Gualeyán. De esta forma, se sumarán puntos de observación en distintos sectores de la cuenca y se ampliará la cobertura de monitoreo. Además, los dispositivos podrán funcionar como respaldo ante eventuales fallas de los sensores que ya se encuentran operativos.

De acuerdo con el convenio, los datos generados por los nuevos equipos serán recibidos por la Dirección de Defensa Civil de Gualeguaychú, que tendrá a su cargo el seguimiento y la integración de la información al esquema local de prevención. Los registros permitirán contar con datos más continuos y oportunos sobre las variaciones en los niveles de agua y contribuirán a evaluar posibles escenarios de riesgo.

Los datos obtenidos tendrán carácter de información hidrológica de interés público y serán incorporados al sistema de monitoreo existente.

Trabajo articulado entre Provincia y Gualeguaychú

El acuerdo establece una distribución de responsabilidades entre ambos gobiernos. La Provincia aportará el equipamiento y la asistencia técnica especializada, mientras que Gualeguaychú tendrá a su cargo la infraestructura necesaria para la instalación, la operación de los dispositivos y el seguimiento permanente de la información.

La Dirección General de Hidráulica y Obras Sanitarias entregará cuatro medidores de nivel con tecnología ultrasónica, junto con paneles solares, baterías y los componentes necesarios para su funcionamiento y transmisión de datos. También brindará asesoramiento para la instalación y configuración de los equipos, su incorporación a la red existente y la capacitación del personal responsable de su operación.

Una vez recibidos los sensores, está previsto iniciar su instalación en un plazo aproximado de entre 10 y 15 días. Gualeguaychú realizará las obras y adecuaciones necesarias en cada uno de los puntos y tendrá la responsabilidad de garantizar la conectividad, conservación y mantenimiento de los equipos una vez que entren en funcionamiento.

La incorporación de estos cuatro nuevos puntos de medición forma parte de las acciones preventivas que llevan adelante la Provincia y Gualeguaychú ante los posibles efectos del fenómeno climático El Niño. La ampliación de la red permitirá reforzar el monitoreo y la capacidad de anticipación y respuesta ante eventuales crecidas y otras situaciones de riesgo hídrico.