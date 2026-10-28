El Gobierno de Gualeguaychú comenzó la ampliación y nivelación de la pasarela del Corsódromo “José Luis Gestro”, con el objetivo de que los laterales donde se ubican las primeras filas de sillas, a ambos márgenes de todo el recorrido del desfile, queden a un mismo nivel que el sector donde tiene lugar el Carnaval del País, el espectáculo más emblemático de la ciudad.

El sector que se nivela ahora es el de las primeras filas de sillas, a ambos lados de la pista, que desde el último reasfaltado, realizado años atrás, había quedado unos cinco centímetros más bajo.

Los trabajos se realizan con una terminadora que extiende la mezcla, un rodillo compactador que la asienta y una minicargadora que recibe el material del camión volcador y lo reparte en los tramos de detalle, mientras una cuadrilla empareja a mano los bordes. Tanto el personal como la maquinaria pertenecen al Gobierno de Gualeguaychú.

El material que se utilizó fue asfalto en caliente, que se extiende y compacta en las franjas laterales, mientras que otros tramos reciben la mezcla recién colocada y el resto de la superficie original aguarda su turno.

Para completar la tarea se van a emplear aproximadamente 250 toneladas de mezcla asfáltica para cubrir más de 1300 metros cuadrados de superficie a tratar.

Aunque el desfile mantendrá su recorrido en el ancho habitual, la nivelación del sector donde se ubica la primera fila de sillas con la pasarela permitiría, si la Comisión del Carnaval así lo dispone en el futuro, contar con una pista más ancha y un despliegue mayor de carrozas y comparsas.

La pasarela del Corsódromo se ubica en el Parque de la Estación y es el escenario del Carnaval del País, el espectáculo a cielo abierto más grande de Argentina y el evento más paradigmático de Gualeguaychú.

El Corsódromo “José Luis Gestro”, inaugurado el 18 de enero de 1997 en el predio de la antigua estación de trenes, fue el primer circuito de su tipo construido en el país.

La pista cuenta con 500 metros de largo útiles para el desfile y 10 metros de ancho libre, medidas diseñadas para el paso de las carrozas alegóricas sin que rocen al público.

Las tribunas, los palcos y las zonas VIP distribuidos a ambos lados albergan regularmente entre 30.000 y 35.000 espectadores sentados.

El circuito integra un complejo cultural de 7,5 hectáreas, donde los antiguos galpones ferroviarios recuperados alojan hoy el Museo del Carnaval, el primero de su tipo en el país, y el Centro de Convenciones “Malvinas Argentinas”.