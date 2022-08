Miguel Alberto Piedecasas disertó en la casa del Partido Radical sobre dos proyectos. “Uno que tiene media sanción del Senado que es la modificación del Consejo de la Magistratura de La Nación y otro que está en tratamiento y que es la ampliación de los miembros de la Corte Suprema”. Consultado sobre las iniciativas del Frente de Todos dijo que ve con “un sentido negativo en ambos casos por diversas cuestiones. Ampliar la corte a 25 miembros me parece un desatino, además de inoportuno y que no se corresponde con el modelo de justicia que tenemos en la República Argentina, tampoco con las bases constitucionales. Nosotros, con este esquema de la corte, basada en la estadounidense en un país que tiene 330 millones de habitantes, 50 estados, y 9 miembros en la Corte Suprema”.

Destacó que en el “Derecho, Público, Provincial encontramos una corte con tamaña cantidad de miembros como la que quieren imponer en la Corte Suprema y si el fundamento es para hacerla más eficiente, no tiene ningún tipo de asidero”.

Advirtió que si el proyecto se plasmara “tendríamos una corte de 25 miembros dominada o nombrada por este oficialismo, quedando el principio de independencia de la Justicia totalmente relegado. Sería una Corte funcional al gobierno de turno, perdiéndose una de las bases fundamentales de la República que es la independencia del Poder Judicial”. Consultado sobre qué opinan los profesionales del derecho dijo que “no observa apoyo de la abogacía argentina respecto de este proyecto, tampoco en la modificación del Consejo. Los abogados queremos órganos estables, independientes, serios y completos”. Sostuvo que lo que sí reclama la abogacía nacional es “una mayor eficiencia en la justicia, mayor celeridad en los procesos judiciales. Para lograr eso hay que trabajar con las vacantes completas del poder judicial y después la implementación de las herramientas tecnológicas, además de una mejor infraestructura edilicia, más recursos y una preparación de excelencia”.

El Consejo de la Magistratura

Explicó que se trata de “Un órgano institucional conformado por 20 miembros presidido por el titular de la Corte, donde hay legisladores, académicos, abogados, jueces, que en definitiva tiene funciones esenciales.

Una de ellas la de elevar las ternas para hacer los concursos y para la designación de magistrados. Analizar la conducta y el desempeño de los jueves, también el de manejar los fondos del Poder Judicial dela Nación, además de dictar las reglas de la organización de la justicia nacional y federal.

La Corte Suprema

Indicó que en la actualidad “tiene 4 miembros y una vacante con la esperanza de que se complete la misma porque es una gran deuda. A mi entender deberían completarla con una jurista importante con mucha legitimación en la comunidad jurídica y en la sociedad toda, de manera tal de pensar en una corte totalmente independiente”

Señaló que la corte con 25 miembros no va a ocurrir y que “hay que sacar esta idea del escenario político, no le interesa a la gente, a una sociedad que tiene problemas estructurales. Antes que ampliar la corte tienen que nombrar un juez o una juez para completar la actual. Y si no se logran los consensos para eso, imaginarse lo que sería con tamaña cantidad de miembros como se pretende”. Para acceder a la Corte están “los requisitos institucionales, después tenemos que tener una propuesta del poder ejecutivo que se analiza en el senado y se requiere el acuerdo de los dos tercios para ser miembro de la Corte. Obviamente que los jueces de la Corte no pasan por el Consejo de la Magistratura que es para los magistrados inferiores”.

Cerró diciendo que “es importante discutir, defender las instituciones y pararse bien en los principios repúblicanos.Independiencia de la justicia para salud institucional del país”.