Ampliaron el tendido de fibra óptica en Pueblo Belgrano para proveer de conexión al Centro de Monitoreo
En las últimas semanas se ha avanzando en forma importante con el tendido de fibra óptica que conectará las cámaras de videovigilancia de Pueblo Belgrano al Centro de Monitoreo.
Esta importante mejora permitirá reemplazar progresivamente los enlaces inalámbricos por una red de fibra óptica más estable, rápida y segura, optimizando la transmisión de imágenes en tiempo real y fortaleciendo la capacidad de monitoreo y prevención.
“La incorporación de esta tecnología representa un nuevo paso en la modernización de nuestro sistema de seguridad, brindando mayor confiabilidad, mejor calidad de imagen y una infraestructura preparada para seguir creciendo”, expresó el intendente Francisco Fiorotto, quien reafirmó: “seguimos invirtiendo en tecnología para cuidar a nuestros vecinos y construir un Pueblo General Belgrano más seguro”.