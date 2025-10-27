La Libertad Avanza consiguió un triunfo por un amplio margen en Pueblo Belgrano, con más del 50% de los votos. Fuerza Patria se ubicó segundo, con un 25%.

En la Escuela N*113 Infantería de Marina se votó en 12 mesas, diez de ellas con 350 votantes y las dos restantes de 178 votantes.

El porcentaje de votantes alcanzó el 77% en toda la jornada.