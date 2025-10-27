FUERZA PATRIA QUEDÓ SEGUNDO
Amplio triunfo de La Libertad Avanza en Pueblo Belgrano
Se conocieron los datos de la elección en la vecina localidad, donde se vota en una sola escuela.
La Libertad Avanza consiguió un triunfo por un amplio margen en Pueblo Belgrano, con más del 50% de los votos. Fuerza Patria se ubicó segundo, con un 25%.
En la Escuela N*113 Infantería de Marina se votó en 12 mesas, diez de ellas con 350 votantes y las dos restantes de 178 votantes.
El porcentaje de votantes alcanzó el 77% en toda la jornada.
