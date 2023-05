Por Amílcar Nani

Cada vez más uruguayos prefieren tomarse un descanso en la Argentina. Entre Ríos suele ser la provincia más elegida, por la cercanía. Y si de cercanía se habla, Gualeguaychú es una de las localidades provinciales que sale más favorecida.

Según la Dirección Nacional de Migraciones de la República Oriental del Uruguay, entre el viernes 28 y la noche del domingo 30 de abril, 68.993 personas salieron de la República Oriental del Uruguay rumbo a la Argentina, principalmente a través de los puentes con Entre Ríos.

El paso fronterizo que más registró de salidas tuvo fue el Puente General San Martín, del departamento de Fray Bentos. En este punto se verificó el paso de 20.608 personas con destino a Gualeguaychú.

Y si bien el movimiento de patentes uruguayas en la ciudad fue incesante, un dato curioso saltó a la luz: los registros de ocupación hotelera o en complejos no fue tan elevada como el movimiento reflejó durante el fin de semana, por lo que se deduce que estos días fueron más de un “turismo de compra” que de pernocte (pasar la noche).

“El comentario general es, en cuanto a la ocupación hotelera, que todo fue tranquilo, muy tranquilo. Y Pueblo Belgrano también que estuvo tranquilo. No guarda relación la gente que se vio en la calle, que había ratos que era una aluvión de uruguayos por todos lados, una invasión, con los registros de hospedajes”, informó a Ahora ElDía Agustín Rosado, presidente de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Gualeguaychú (AHGG).

La gastronomía trabajó muy bien, y creo que la actividad comercial también fue buenísima. Pero creo que todo fue mucho ir y venir en el día, ya que la gente no pernoctó tanto”, amplió.

¿Pero a qué se debió el factor de que no hayan pasado la noche en Gualeguaychú? Y uno de los factores pude haber sido el mal pronóstico del tiempo para la jornada del domingo.

“A nosotros el clima, por una cuestión de cercanía, nos juega una mala pasada: ya los pronósticos no eran buenos, lo que nos partió el fin de semana al medio. Y de hecho fue así, ya que el domingo a la noche estuvo muy tranquilo, y con ese cambio de clima la gente se guardó. Yo creo que fue mucho ir y venir en el día”, afirmó Rosado a Ahora ElDía.

“La realidad es que con el dólar a 460 pesos no hay dudas que se van a seguir viniendo. Con este salto del dólar de una semana a la otra fue impresionante lo que cambió. Pero no lo vi como un fin de semana tan turístico, fue más bien un fin de semana de paseo de compra, pero no de pernoctar. Son pocos los complejos que estuvieron llenos. Muchos a media máquina, al 50% te diría”, manifestó.

Uruguayos por todos lados

“Otra cosa que observo y lo vi mucho este fin de semana es que se ven patentes uruguayas por todo la ciudad, ya no están más concentradas en los lugares principales o turísticos. Es como que el derrame de la cruzada de uruguayos se está dispersando por todos lados”, remarcó el Presidente de la AHGG.

“Yo creo que ahora ya está empezando a llegar para todos lados. Lo cierto es que es una risa lo que valen las cosas para ellos. Es irrisorio todo lo que te cuentan. Compran de todo: desde el desodorante, las cremas de afeitar, el shampoo y ni hablar de medicina. Todo el tiempo te están dando ejemplos que son hasta se tornan burdos. Excepto la ropa de primeras marcas y la electrónica, después están consumiendo todo”, explicó.

Curiosidades de un país barato

“Un dato que es interesante: están viendo muchas familias enteras. Mesas de 8, de 10, de 12, de 15 o de 20 personas; 2 o 3 familias comiendo juntas. Y no solo de Fray Bentos. Vienen desde Damasco, Durazno, Maldonado, Canelones, de todos lados. Este fin de semana, vino una familia numerosa de Colonia, y lo que consumieron no llegó a los 100 dólares. Eran como 12 personas que se peleaban por pagar: todos querían sacar los dólares y terminó pagando una señora. Cuando me arrimé para conversar me contaron que en Colonia eso mismo les costaría 300 dólares, y cuidándose mucho. Lo cierto es que allá no lo hacen porque les sale carísimo, en cambio acá todo les salió un tercio”, contó el gastronómico

“Y eso que pidieron tranquilos y lo que quisieron, repitiendo gaseosas, algo que el argentino ya no hace tanto. Los uruguayos no son de consumir cosas muy caras, pero sí de pedirte otra gaseosa, pedirte algún postre. Y se peleaban por pagar, y la que pagó lo hizo con 100 dólares, con propina y todo. Ese es otro tema interesante: la propina que le dejan a los mozos es infernal. Le dejan 3.000, 4.000 o hasta 5.000 pesos como si nada. Pero para ellos, salir en Colonia es un imposible”, desarrolló.

“Para los uruguayos somos como tener un Disney en el patio de atrás, y ojalá algún día seamos el patio de atrás de Buenos Aires. Cuando logremos ser el patio atrás de Buenos Aires, ahí vamos a hacer una ciudad turística gigante”, concluyó.