El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció que el Gobierno analiza extender la duración de la vigencia de las licencias de conducir y, además, permitir que la renovación de las mismas no se haga de forma presencial. Sostuvo que busca que esta medida se lleve a cabo antes de fin año y se refirió al cierre de la Comisión Nacional del Microcrédito (Conami), una decisión que quedó efectivizada a través del decreto 1094/2024, publicado este viernes en el Boletín Oficial

Formaría parte de una “revisión integral de la reglamentación del Código de Tránsito” que hará la cartera. Esto incluirá modificaciones en las licencias de conducir y la Verificación Técnica Vehicular (VTV). “La licencia tiene una duración que está en el Código de Tránsito y nosotros los que vamos a poner es que no es necesaria la presencialidad para su renovación. Sí es esencial que puedas verificar tus aptitudes psicofísicas para conducir, pero eso no requiere que vos estés”, explicó.

Aun así, remarcó que dicho código depende de cada provincia, por lo que los distritos decidirán si adherir o no a dicha modificación.

Entre otras medidas, Sturzenegger confirmó que se cerrará la Conami, una comisión que brindaba ayuda a los emprendedores que no podían acceder al sistema financiero formal para que sigan adelante con sus proyectos. Según el sitio del Ministerio de Capital Humano, la comisión buscaba “generar un sistema de economía circular que articule la diversidad de recursos de cada comunidad para generar más y mejor trabajo”.

La comisión trabajaba en conjunto con asociaciones civiles para generar aumentos en la productividad de los emprendimientos, optimizar sus proyectos y mejorar los ingresos familiares. “Tiene 100 personas trabajando y una cartera de créditos. Pero los sueldos son más grandes que toda la cartera de créditos que tiene. Eso se cierra mañana”, detalló. La medida será publicada en el Boletín Oficial.

El Ministro mencionó, además, una serie de decretos que implementarán modificaciones sobre las universidades. “Uno prohíbe la posibilidad del Estado de contratar personas a través de las universidades. No es que el Estado no va a poder contratar a una universidad para algo, sino que no va a poder hacerlo de manera directa. Tendrá que ser de manera transparente. También se les pedirá que sus procesos de compra los hagan a través de los portales del sector público. Otro decreto obligará a que los gastos de las universidades vayan al Sistema Integrado de Información Financiera (Sidif)”, aseguró.

Estas últimas medidas ya habían sido anunciadas en octubre. “Los salarios y los gastos van a tener que estar registrados en el Sidif y vamos a suspender los contratos interadministrativos entre el sector público y las universidades”, había dicho a fines de ese mes.

Las resoluciones forman parte de una serie de medidas que tomó el Gobierno sobre las universidades nacionales, en la batalla que comenzó luego de que Javier Milei vetara la ley que brindaba aumentos al personal docente y el financiamiento universitario tras su aprobación en el Senado. “El Presidente lo dijo en su momento: la universidad no es gratis, es arancelada”, comentó.