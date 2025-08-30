Ander Herrera participó del podcast Tengo un Plan y allí reveló una cruda realidad que se vive en el fútbol argentino y que también afecta a Boca. “Aquí los chicos tienen mucha presión, más que nosotros en España. El 85 ó 90 por ciento de las Inferiores está en índices de pobreza familiar”, afirmó.

El mediocampista contó que habla mucho con la psicóloga del club y destacó que “hay un chico que a veces no va a entrenar, porque tiene que salir a recoger cartón con sus padres para ganarse la vida”. Además, agregó: “En Europa con el primer sueldo se compran el Mercedes y yo les digo que allí no se puede dormir”.

Con respecto a la enorme diferencia en la realidad que viven unos y otros, cada uno en el lugar del mundo en el que les toca vivir, Herrera se mostró interpelado por la situación y fue contundente. “Imaginate la presión que tienen esos chicos de llegar y sacar a sus familias de la pobreza”, manifestó.

Ander Herrera y la anécdota con Di María

“En PSG había un chico que subió a entrenar con nosotros y en el primer año se fue de vacaciones en un avión privado, entonces le dije a Fideo: ´Este es bueno de verdad”, recordó. En tanto, añadió: “Él me respondió que no. Me mostró el coche que tenía y la ropa que usaba. Finalmente tuvo razón”.

El futuro de Ander Herrera, ¿en Boca?

En medio de la seguidilla de lesiones y a pesar de tener la chance de extender su contrato en el Xeneize hasta finales de 2026, el español dejó abierta la chance de volver a Zaragoza. “Nunca se sabe, ahí tengo el corazón roto por cosas que pasaron. Si fuera por la afición, ya estaría”, sostuvo sobre el club del cual es hincha.

(TyC Sports Online)