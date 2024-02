Andrea Davrieux, mejor conocida como “Andi”, nació en Concepción del Uruguay, pero vive en Rosario. El año pasado, después de una elección que estuvo atravesada por la lluvia, representó a Ará Yeví, la comparsa del club Tiro Federal, y fue coronada Reina del Carnaval del País 2023

Más allá de su belleza y su carisma, Andi pasará a la historia del Carnaval como la soberna que conquistó las redes sociales ya que decidió llevar su rol dentro de este espectáculo más allá de la pasarela.

Durante las diez noches de la edición 2024, Andi deslumbró a los presentes en el Corsódromo.

La reina saliente entendió desde el primer momento que la esencia de la fiesta radica en la identidad que le imprime a la ciudad y a quienes viven en ella.

Luego de ser coronada, la carnavalera comenzó a pensar la manera en que podía representar a Gualeguaychú y es así que decidió utilizar la potencia de las redes sociales. Secundada por sus amigos locales, apasionados del Carnaval, generó videos a través de los cuales mostró diferentes lugares de ciudad.

A propósito de esta misión asumida, la soberana expresó en cada uno de sus posteos que “como representante del Carnaval del País 2023, mi misión era explorar cada rincón de esta ciudad y dar a conocer sus tesoros turísticos”.

La primera publicación audiovisual que hizo a través de su perfil fue el 10 de abril de 2023, en donde se la vio recorrer el Museo del Carnaval guiada y acompañada por la directora del lugar Mercela Faiad. A partir de este material, Andi intentó difundir los orígenes del espectáculo y su importancia para nuestra comunidad.

El segundo video, lanzado a fines de ese mes, mostró la bodega local Ianni y de esta manera intentó posicionar a la ciudad como una opción para aquellos amantes del vino y el turismo enológico.

Luego, en junio le siguió la visita al Casino, al cual destacó por ser el primer espacio de juegos del azar con temática carnavalera en toda Latinoamérica. En agosto, publicó el último reel recorriendo la ciudad y el lugar elegido fue el Teatro Gualeguaychú. En esta intervención, Andi ingresó al histórico edificio acompañada por Alejandra Spoturno, quien está a cargo del lugar.

En noviembre, Davrieux reanudó su trabajo como embajadora del Carnaval y difundió a través de sus redes sociales la presentación de las temáticas 2024 que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones.

Como parte de su segunda colección de contenido, Andi y sus amigos carnavaleros se sentaron con mate de por medio a delinear qué querían mostrar durante el desarrollo de la edición. Es así que se les ocurrió producir material sobre los entretelones del espectáculo y datos que no son tan accesibles para los turistas.

De esta manera, la reina se volvió a plantar frente a la cámara y descorrió el telón para mostrar lo que se vive en cada uno de los clubes antes de que los integrantes pisen la pasarela.

A través de una sucesión de 15 videos que forman parte de su feed en Instagram, Andi le dio visibilidad a los carnavaleros, a las maquiladoras, las costureras, los directores y las reinas que representaron a las comparsas durante este año.

Además, asumiendo el rol como comunicadora, informó a los usuarios de redes sociales sobre la nueva señalética, brindó 10 datos útiles sobre el Corsódromo y enseñó cuál es la mejor manera de comprar ubicación dentro del circuito de acuerdo a la experiencia que se quiera vivir y a las posibilidades económicas de los asistentes. “Un tips: mientras más cerca del jurado te ubiques, más espectáculo vas a ver en la pasarela”, aconsejó en este video.

Y como si no fuera suficiente, llevó a cabo una acción en vía pública acompañada por músicos del Carnaval del País en las boleterías durante el fin de semana extra largo: las personas que en ese momento se encontraban adquiriendo los tickets de ingresos pudieron ver una pequeña demostración del show, fotografiarse con ella y tener el placer de estar al lado de una soberana carnavalera.

A pesar de no vivir en Gualeguaychú, Andi asumió un rol activo en la difusión de toda la comunidad, sus atractivos y su idiosincrasia, incluso cuando no estaba obligada a hacerlo. No solo que dedicó tiempo para viajar y pensar el material que generó con la ayuda de sus amigos carnavaleros, sino que invirtió sus propios recursos para poder llevar a cabo esta tarea.

La soberana proveniente del Club Tiro Federal no solo dejó la vara muy alta para futuros reinados, sino que dejó algo mucho más valioso y qué está muy alejado de ser un parámetro de comparación para pasadas o futuras reinas: abrió un camino fértil que todavía no había sido explotado como se merece, en parte porque la tecnología y las redes no estaban tan evolucionadas como ahora, pero también porque todo nació de su impronta y su actitud.

De esta manera, Andi Davrieux revalorizó la figura de la Reina del Carnaval del País y demostró que su lugar, si es bien usado, constituye uno de los roles centrales en la difusión del espectáculo.