Andrea López contó su escena de sexo con Lorenzo Ferro en El Marginal 3: "Los besos..."

Protagonista del momento cumbre para Moco, la actriz que corporizó a la prostituta habló con Ciudad y reveló los detalles del rodaje producido en abril. "No ensayamos. Arrancamos el rodaje a eso de las 17.30 y lo terminamos a la medianoche. Ayer (martes) vi todo por primera vez, como todo el mundo, y la verdad es que fue re fuerte todo. Mi intención fue que saliera natural y se viera creíble, así que tanto los besos con Toto como los que me di con Nico fueron reales, con lengua. Lo que se vio fue fruto de muchas tomas desde diversos ángulos a lo largo de esas seis horas, no fue algo de corrido, de una sola vez", contó la ex Soñando por Cantar y expareja de Pablo Rago.

-¿Hablaste con Toto antes de ir al set?

-No. La realidad es que conocí a todos el mismo día del rodaje. Sí hablé mucho con Alejandro Ciancio, el director. Y él fue bastante claro en que quería que la escena de sexo tuviera la impronta de la serie y que Moco le tenía que chupar y tocar las lolas a Romi, que le tenían que dar un beso en la cola y además se la iban a apretar. Me pareció genial que fueran tan claros y fue tal cual lo que pasó. Tengo que decir que Lorenzo se portó como todo un caballero en todo momento, fue súper profesional y atento.

-¿Pediste algún tipo de protección para evitar los roces?

-La realidad es que estaba desnuda y solo usé un conchero como el que usan las vedettes porque la idea era que se vea mucha piel. En cuanto a las lolas, preferí no usar pezoneras para que salga tan impactante como se vio. Pasa que para mí no fue la primera vez que hacía este tipo de cosas y estaba relajada porque es una producción impresionante donde te cuidan mucho.

-¿Había mucha gente alrededor de ustedes?

-No. Como iba a estar desnuda pedí que salgan todos los que no fueran imprescindibles y se quedaron los sonidistas, los camarógrafos, el director, los iluminadores...

-¿Tu personaje va a seguir en la serie?

-No, fue solo por esa aparición especial. La verdad es que me hubiera gustado mucho poder continuar porque miro la serie desde la primera temporada.

-¿Quedaste en contacto con Lorenzo Ferro o Nicolás Furtado?

-No, al poco tiempo de eso me vine a México, donde estoy trabajando como cantante. Yo en ese momento estaba soltera, pero creo que Toto estaba en pareja. ¡Buena onda! Pero no pasó nada de lo que cualquiera se pueda imaginar desde su casa al ver el capítulo. Actuamos las escenas y nada más. En ningún momento ninguno se salió del personaje.