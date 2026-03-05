Esta mañana, la Directora del Hospital Centenario de Gualeguaychú, Andrea Martins, dio una entrevista exclusiva a Cuando Pase el Temblor, un programa del nuevo canal de streaming local BOLAZO, que transmite en vivo de lunes a viernes de 9:30 a 12.



Uno de los datos clave que Martins dio a conocer fueron las altas cifras de pacientes que recibió el nosocomio sólo durante el mes de enero.

“Se hicieron 8.285 atenciones en la guardia. Más 802 atenciones que hizo la demanda espontánea, un sistema que pusimos en marcha para apoyar la guardia y trabajar en consultorios externos. Estos consultorios de demanda espontánea funcionan de 7 a 19 horas con médicos generalistas, que orientan y abordan esas consultas de pacientes que van a la guardia con alguna dolencia que tal vez no es urgente o aguda”, indicó y agregó que “en consultorios externos se hicieron 12.819 atenciones”.

La Directora del Centenario mencionó además que “fue un enero muy movido, sobre todo en relación a la accidentología”: “Hubo muchos accidentes en la ruta, y esas atenciones se hicieron en el Hospital, a pacientes con y sin obra social”.



Mirá la entrevista completa en YouTube/@bolazo.stream



En otro orden de cosas, destacó la colaboración de distintas instituciones y ONG's para la adquisición de nuevo equipamiento y comentó que se encuentran gestionando algunas herramientas para continuar mejorando la prestación del servicio de salud para todos los gualeguaychuenses. “De acuerdo a cada especialidad se relevaron las necesidades y algunas son más prioritarias que otras”, señaló al respecto, y aclaró otra limitante o desafío “está en el recurso humano y en la estructura”.

Por otro lado, en cuanto a la puesta en marcha de las obras para concluir el Hospital Bicentenario, recordó que desde el Ministerio de Planeamiento Infraestructura y Servicios de Entre Ríos consideraron que a finales de 2027 estarían finalizadas las obras.



“El Hospital tiene seis pabellones en planta baja y seis pabellones en planta alta, de los cuales están finalizados y funcionando cuatro en planta baja y dos en planta alta. Hoy se está trabajando fuertemente en los pabellones D y C de la planta alta. Estos corresponden a áreas de Internación, que serían Pediatría, Maternidad, Neonatología y Centro Obstétrico”, comentó.

