Andrea Politti le pegó un cachetazo a Toti Pasman en televisión

Toti Pasman aprovechó que tenía a Andrea Politti cerca para confesarle que una escena de la película "El amor menos pensado", protagonizada por Ricardo Darín y Mercedes Morán, y en la que ella participa, lo había ratoneado mucho.

“¿Usted tuvo fantasías viéndola actuar a Andrea?”, le consultó Andy Kustnetzoff a Pasman. "Me calentó esa escena, me encantó porque la hicieron muy bien", respondió el periodista deportivo. Frente a esta gran revelación, Andy indagó sobre qué le pasaba a Politti frente a ese comentario.

“Es un laburo que disfruté mucho. Me llamaron y me dijeron que era solamente para una escena de una película con Mercedes y Darín. Les dije que sí y me mandaron la escena y me reí, cosa rara”, recordó Andrea. Y agregó: “Desde que fui a hasta que terminé, que habrá sido dos días de filmación, me sentí como que volví a abrazar mi profesión de actriz”.

“Pero se calentó Toti, ¿qué hacemos con eso?”, insistió el conductor del programa de Telefe, a lo que el periodista Pasman agregó que los personajes de Darín y Politti se habían conocido por Tinder y que cuando la vio él estaba recién separado.

“¿La podemos recrear un poco con Toti y Andrea?”, pidió Kusnetzoff. “No podemos por la pandemia”, indicó Andrea. Luego, advirtió: “El personaje lo puedo hacer, pero mirá que es un poco sacada la mina”. Entonces Toti Pasman respondió: “No pasa nada”. “Si tenés que cachetearlo, cachetealo”, le tiró Kusnetzoff. “Es el sueño del pibe, te juro”, afirmó Toti.

La escena fue recreada, pero Pasman le reclamó a Politti que faltaba el remate donde le pegaba a Darín. “Lo quiere, lo quiere, lo está pidiendo a gritos, Andrea”, señaló el conductor. “¿Vos querés que yo te pegue?”, le preguntó la actriz al periodista. “Quiero que me digas las chanchadas que le decías a Darín”, le respondió él.

Andrea se preparó, se remangó, amagaron con susurrarse unas palabras al oído, luego lo agarró de las solapas del saco, le sobó los hombros y lo sorprendió con una cachetada que hizo girar el rostro de Pasman. "Tremenda piña. ¡No a la violencia!", cerró Andrea Politti entre risas.