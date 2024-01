Andrea Rincón apuntó contra Fátima Florez cuando la nombraron como "primera dama" tras el triunfo de Javier Milei en el Balotaje 2023 como presidente electo de Argentina, y mandó al frente a Moria Casán, quien también la había criticado por el mismo motivo.

Tras estar varios meses lejos de los medios de comunicación, luego del escándalo que vivió con Belén Francese en Podemos Hablar (PH - Telefe), la actriz regresó al programa radial Quién paga la fiesta (Rock and Pop) y habló sobre la actualidad política.

Mientras estaban al aire, pasaron una nota de LAM (América TV) en la que Santiago Sposato le preguntó a Moria Casán sobre el resultado electoral donde Sergio Massa no pudo conseguir la mayor cantidad de votos para vencer al libertario en el Balotaje 2023.

En aquel momento, la One se expresó con cautela, y dijo: "No tengo la menor idea. No me vas a pedir que analice este país". Sin embargo, le puso picante a la situación y lanzó: "Yo por mi parte estoy feliz de ir a votar después de 40 años de democracia. Y te voy a cantar la canción de (Enrique) Pinti: 'Pasan los radicales, los liberales, los peronistas, pasan los inviernos, pasan los veranos y siguen los artistas'".

Por otro lado, el cronista quiso saber qué le parecía el rol de la humorista como primera dama, y la actriz se burló de ella. "No voy a opinar, ¿primera dama de este país?", acotó. Sposato la siguió para intentar que conteste algunas de las consultas e insistió: "¿No la podemos comparar con Evita por sus orígenes artísticos?".

Rápidamente, Moria se retiró del estudio entre risas y sin decir tantas palabras, afirmó: "¡Socorro, socorro! Me voy a mi casa".

Qué dijo Andrea Rincón sobre Fátima Florez

En el programa radial, Andrea cuestionó al cronista luego de haber pasado la nota, y fue tajante: "También mirá lo que pregunta el boludo que le hace la nota... Si la puede comparar con Evita".

Luego, detalló la tensa relación que tiene la actriz con la humorista: "Yo trabajé con las dos en el teatro en la misma obra y Moria no la podía ni ver. Decía que tenía olor a naftalina. No la quiere, hace mucho. Moria no la quiso nunca a Fátima porque decía que le daba a falsa, a un Judas".

Por otra parte, aprovechó también para criticar a la pareja del líder de La Libertad Avanza por el rol de primera dama que podría utilizar en un futuro. "Me va a dar mucha risa con esos vestidos que usa", sentenció Andrea Rincón sobre Fátima Florez.