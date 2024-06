El abogado Andrés Romero, Policía Federal ya retirado y ex candidato a intendente por La Libertad Avanza, es uno de los que integra la mesa chica a nivel provincial que está detrás del objetivo de que el espacio libertario se transforme en un partido político que les garantice competir con ese sello en las elecciones de 2025.

“Previo al balotaje, porque más allá si se ganaba o no, nosotros considerábamos por algunas cuestiones que pasaron en las generales que Javier Milei tenía que tener su propio partido, porque cualquiera puede llegar a ser Presidente sin partido propio, pero no se puede gobernar sin partido propio. Eso se torna difícil. Entonces, analizando esa cuestión, decidimos allá por noviembre ir pensando que para las próximas elecciones tenemos que contar con nuestro propio sello en Entre Ríos”, afirmó el ex candidato a Intendente por LLA.

“Inmediatamente se sumó Karina Milei diciendo que había que crear el partido nacional de La Libertad Avanza. Teniendo ya un partido provincial, que es el de La Rioja, a partir de ahí empezamos en varias provincias, y Entre Ríos fue una de ellas, a construir nuestro espacio, para tener al menos cinco distritos y así poder crear el partido nacional, para tener el sello propio en 2025. Es así que comenzamos con la junta promotora, con el diputado Roque Fleitas como presidente, la diputada Débora Todoni como vicepresidenta, y en mi caso fui designado por Eduardo “Lule” Menem (el hermano de Martín) como apoderado provincial junto a Hernán Viola”, detalló Andrés Romero en diálogo con Ahora ElDía.

Y puntualizó que “ahora estamos en la etapa de aprobación provisoria, ya conseguimos el primer requisito que es conseguir más de 4000 adhesiones, que lo hicimos en tiempo récord, estuvimos en la esquina 25 de Mayo y España y uno de cada dos personas se adhirió o afilió. La gente sigue apoyando más allá del ajuste, la esperanza está y cree que es por este camino y este espacio”.

El libertario contextualizó además que el mismo panorama ocurre en Córdoba, Mendoza, Jujuy, Santiago del Estero y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), entre otras provincias, por lo que confían en que rápidamente podrán conformar el partido a nivel nacional.

“El hito de Milei es haber bajado la inflación”

Acerca del balance del primer semestre del presidente, Romero aseveró que “el hito de estos 6 meses de Javier Milei es haber bajado uno de los impuestos que más pesa sobre la sociedad que es el impuesto inflacionario”, y argumentó: “Uno de los problemas de la sociedad era el incremento de la inflación, eso generó una disparada de precios porque se especulaba que estábamos ante una hiperinflación, eso provocó que los precios se vayan a un valor dólar de 2000 o 3000 pesos, que obviamente gracias a dios con las medidas que tomó el ministro de Economía Luis Caputo logró evitar caer al abismo con ese fantasma de la hiperinflación que todos la recordarán en 1989, cuando hubo un 300% de aumento diario. Entonces una vez que se empezó a controlar y se vio que de manera paulatina mes a mes que empezó a decrecer llegando en abril al 8,8% tranquilizó a la gente, y por eso continúa el gran apoyo a Milei, por la esperanza que genera al nunca mentir en campaña, al empezar a aplicar sus proyectos. Yo sé que son medidas de shock, de ajuste, pero nunca dijo que iba a ser de otra manera, y es la única oportunidad que tenía para llegar a lo que él pretende que es el déficit cero”.

Finalmente, fue consultado por el principal “punto flaco” de la gestión, y reconoció que “una cuestión que tiene sus consecuencias es ser un espacio nuevo, con muy poca gente que viene de la actividad política, que son los encargados de armar las estructuras en todo el país de los organismos nacionales. Faltan más del 60% de funcionarios por parte del espacio que hoy por hoy siguen cubiertos con personal que pertenecía a gobiernos pasado. A Macri le llevó un año renovar los cargos ejecutivos, en eso creo que todavía falta, ya estamos en el mes 6 y tenemos que cubrir esos organismos que son necesarios para el servicio público”.

¿Davico candidato libertario en 2025?

En el terreno provincial y local, ya se empieza a debatir quienes deben comandar e ir en las boletas el año que viene, con un secreto a voces que involucra al mismísimo intendente Mauricio Davico.

“Para La Libertad Avanza, y esto lo hablé personalmente con Lule Menem en la Casa Rosada porque hay mucha gente de otros espacios tradicionales (del radicalismo, vecinalismo y del PRO) que se está acercando. Son todos bienvenidos mientras abracen las ideas de la libertad. Es una decisión personal decidir si un partido no lo representa más, y considero que dentro del espacio que estamos conformando somos más democráticos, pese a lo que nos acusan de no serlo. Somos libres así que no vamos a poner reparos en que se sume quien sea”, manifestó el abogado.

“Con respecto al intendente, es un ciudadano más y la ley le permite que pueda ser candidato sin ni siquiera estar afiliado a La Libertad Avanza, tanto él como cualquiera, es un derecho constitucional ser candidato. Después, obviamente, decidirá el partido si ese candidato reúne las condiciones, si tiene los principios y cumple con los requisitos para ser avalado por el Congreso Provincial de LLA. Todo el mundo tiene derecho, pero siempre va a pasar por un filtro para ser aceptado. Que se tenga el derecho no quiere decir que nosotros tengamos la obligación de tomarlo como un mandato”.

En este marco, planteó que “hoy por hoy es evidente que hay una fractura dentro de Juntos e incluso dentro del PRO mismo y dentro de la Unión Cívica Radial, y esas internas hace que muchos afiliados al no sentirse representados busquen un espacio donde los escuchen”, y opinó que “no considero necesaria una coalición, son bienvenidos todos los que quieran sumarse a La Libertad Avanza, pero no veo una fusión, no vamos a perder nuestra esencia”, afirmó.

Con respecto al día a día del espacio libertario en Gualeguaychú y la relación con la gestión municipal, Romero comentó que “tengo buen trato con Marcelo Rodríguez, que es del partido Fe, y con Mirta Sulzik, que es de nuestro espacio vecinalista (Frente Republicano Independiente), y la idea que planteamos desde un principio es, siempre manteniendo el rol de oposición, acompañar los primeros meses de la gestión municipal. No se sabía en un principio en qué situación económica se encontraba el Municipio, por eso se apoyó en acompañar las ordenanzas de emergencia, porque consideramos que era necesario que el gobierno empiece a gestionar y a trabajar por Gualeguaychú. Hoy estamos a 6 meses y vamos a apoyar todas aquellas ordenanzas que consideramos que son beneficiosas para los ciudadanos, y también estamos trabajando en ordenanzas propias pese a ser la segunda minoría, pero veremos si somos o no acompañado”.

Finalmente, se refirió al proyecto de ordenanza para que la calle San Lorenzo vuelva a estar abierta al tráfico vehicular: “Hoy estamos trabajando en el reordenamiento del uso del espacio público, por ejemplo en la Costanera, hay ordenanzas que han fenecido. Se continúa con la invasión del espacio público, nosotros somos muy respetuosos con la idea de que a la calle no la toma nadie, cada uno es libre de circular y para eso fueron creadas. No podemos tener hoy comercios de la Costanera en la calle, en su momento era necesario por una cuestión de distanciamiento en pandemia, pero incluso ahora no se respetan esos 12 metros que estableció la ordenanza”.

“No es que le estamos cerrando la puerta a ningún comercio, sino que no creemos necesario en este momento, porque tienen mesas vacías adentro y están utilizando el espacio sólo para no perderlo y tomarlo como un derecho, esa cuestión tiene que volver a su estado anterior, porque con ese criterio cualquier persona tiene derecho si se lo permitimos a que los negocios del centro de 25 de Mayo o Urquiza tomen el espacio público y que toda se convirta directamente en ‘La Salada’. Son cuestiones que pueden no gustarle a los comerciantes, pero el concejal tiene que legislar para la totalidad, no para unos pocos privilegiados”, argumentó.