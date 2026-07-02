En diálogo con Ahora ElDía, el referente de La Libertad Avanza en Gualeguaychú, Andrés Romero, aclaró que el concejal Marcelo Rodríguez, del bloque de La Libertad Avanza en el Concejo Deliberante, no pertenece a dicho partido libertario, sino al partido FE. La confusión se debe a que el partido FE fue, junto al Partido Conservador Popular (PCP), uno de los sellos con los que se conformó una alianza previo a las elecciones de 2023, y adoptó como nombre de fantasía La Libertad Avanza, ya que en ese momento aún no se poseía sello de La Libertad Avanza a nivel provincial ni nacional.



“No es afiliado de LLA . El hecho de que conforme el bloque denominado LLA es fruto de la alianza que llevó ese nombre entre los partidos que la conformaron. No es parte afiliado del partido LLA, que recién se constituyó como tal desde 2024 a nivel nacional y 2025 a nivel distrital. Oportunamente, el 7 de marzo de 2024, con la concejal Mirta Sulzik pedimos la división del bloque, pero el reglamento del Concejo Deliberante no lo permite, por lo que continuó cada concejal respondiendo orgánica y políticamente a sus espacios, pero con despachos distintos”, explicó Romero.

Y agregó: “Continúa conformando el bloque de LLA sólo a los efectos administrativos junto a la concejal que sí es del partido LLA, Mirta Sulzik, pero en la práctica dicho bloque está separado".



Las aclaraciones surgen en el marco de la delicada situación que plantea la denuncia contra Marcelo Rodríguez, acusado de acoso sexual y abuso sexual simple por parte de una mujer que cumple su trabajo en el cuerpo deliberativo.