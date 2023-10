Romero estuvo en los estudios de Ahora Cero Radio y dejó sus impresiones con relación a la actualidad, a la campaña camino a las Generales y a la impronta que pretende darle a su gestión en caso de ganar las elecciones.

Sobre la postura de Javier Milei en los debates, Romero opinó que “Javier Milei está pensando en que va a tener que gobernar para 48 millones de argentinos, y esa posibilidad está a punto de darse quizás en primera vuelta, porque está solo a cinco puntos de ganar en primera vuelta. Por eso adoptó esa versión más moderada para abordar ciertos temas, lo que no indica que no siga pensando como piensa. Hoy por hoy Javier está midiendo cerca de 40 puntos, muy cerca de poder ganar en primera vuelta”.

También lamentó la suspensión del debate de candidatos en la ciudad, ratificando que “es una lástima que no se haya podido hacer el debate en la ciudad, nosotros siempre nos mostramos dispuestos a debatir, nunca pusimos reparos ni fechas, porque no estilamos hacer cierre de campaña. El oficialismo dijo que no podía el 18, desde el espacio de Davico se plantearon otras fechas, pero la realidad es que tuvimos tiempo para poder ponernos de acuerdo. Me llamó la atención que siempre manejaron esas fechas cuando entre los espacios pudimos habernos puesto de acuerdo y dar el debate”.

Sobre el tema, dijo: “Será un tema a rever por parte de los organizadores en el futuro, se votó una ordenanza que si bien todavía no está promulgada, oportunamente quedará instaurado el debate como obligatorio, aunque sería bueno que desde la organización se puedan coordinar estas cuestiones. Personalmente me quedé con ganas de debatir porque siempre hemos estado dispuestos desde nuestro espacio”.

Acerca de la impugnación de la candidatura de Mauricio Davico, Romero fue claro al afirmar que “considero que ya tendría que haber sido resuelta la situación de Davico, inclusive previo a las PASO. Para la sociedad de Gualeguaychú, lo mejor es que se tenga claridad sobre quiénes van a ser los candidatos que vamos a estar en las boletas. Personalmente no me cambia nada, siempre dije que yo no lo impugné ni estuve de acuerdo con las impugnaciones, si es confirmado como candidato, competiremos contra Davico y sino será contra Carrazza. Pero creo que la sociedad de Gualeguaychú necesita claridad sobre el tema”.

Acerca de los resultados de las PASO en Gualeguaychú y del posicionamiento de su figura como candidato, Romero expresó que “lógicamente nuestra lista tuvo una fuerte tracción de la figura de Javier Milei, pero en fondo, es mejor no ser tan conocido en política. La gente nos fue conociendo con propuestas y ahora el panorama cambió con relación a las PASO, ahora la gente sabe quiénes somos y lo que proponemos para la ciudad. Competimos contra dos candidatos que están en gestión hace ocho años y el hecho de ser un desconocido, lejos de ser un perjuicio, fue una alternativa para crecer como espacio político y poder presentarnos como una alternativa válida para poder gobernar Gualeguaychú”.

Policía Municipal, turismo y gestión de gobierno

Acerca de sus propuestas de gobierno y las prioridades en caso de acceder a la intendencia, Romero clarificó que “está dentro de mi propuesta crear una Policía Municipal, la intención es recuperar al menos 70 vehículos ociosos del Municipio, que se destinarán a patrulleros de la Policía Municipal. Desde el Municipio dicen que es un tema de competencias y de leyes, porque no quieren hacerse cargo del problema de la seguridad en la ciudad. El mantenimiento de la Policía Municipal se realizará achicando el gasto político, reduciendo los empleados contratados y los cargos políticos que tiene el Municipio, que generan un gasto innecesario que se puede perfectamente volcar a otros sectores”.

Sobre la realidad de las cuentas municipales, indicó: “Es una caja de Pandora el Municipio, no sabemos con qué nos vamos a encontrar, porque hablan de transparencia pero hay que buscar lo decretos en una página web, algo que para el ciudadano común no es factible. No se piensa en el ciudadano común. La gente ya no cree en esta forma de disfrazar las cosas, la gente reclama otras prioridades, tener agua potable y cloacas, que las calles no estén detonadas como están. Nosotros tenemos un grupo de trabajo capacitado para poder ordenar las cosas en el Municipio y trabajar para la gente”.

Relacionado al turismo, manifestó que “hay que potenciar el turismo, que haya turismo todo el año en la ciudad, tenemos una ubicación geográfica que nos beneficia, especialmente estar tan cerca de Buenos Aires. Pero todavía falta explotar el turismo de otra manera, abrir el mercado y el mercado te lo abre el privado, el Estado debe acompañar. Vamos a crear un ente autárquico para administrar los recursos del turismo y presentar los balances de los gastos en forma en forma anual y participarán del mismo todos los sectores vinculados”.

Finalmente, expresó que “no vamos a descuidar los espacios públicos que este gobierno priorizó, pero no van a ser el punto fundamental de nuestro gobierno. Lo que está hecho se va a mantener y se va a cuidar, pero nuestro gobierno se focalizará en servicios claves y esenciales. Hoy por hoy, lo importante y esencial son las calles, los servicios básicos como agua y cloacas. Con lo que se recuperó la Vieja Terminal, se hubieran podido hacer cien calles. Lo mismo que el Mercado del Munilla, no veo la importancia de tanta inversión cuando hay otras cosas descuidadas”.