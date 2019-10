Andrés Sobredo a Dario Carrazza: "No es momento para ser tibio"

Y precisamente por el lugar elegido, la sede radical sobre calle Urquiza, es que se especuló por un minuto si “la grieta” interna de Cambiemos en Gualeguaychú, con las divisiones entre el PRO y la UCR comandada por el radical histórico Dario Carrazza, se había cerrado.

Pero las dudas quedaron saldadas cuando el concejal y ex candidato a viceintendente de Cambiemos Andrés Pipi Sobredo habló sobre el tema: “Dario Carrazza estuvo en una posición en la cual decidió no hacer campaña, pero estas no son horas para los tibios, para los que están dudando”.

Sobredo también apuntó contra el equipo de campaña del presidente Macri: “A Marcos Peña y a todo el grupo que rodea al presidente les sorprendió el resultado de las PASO. Fue como un baldazo de agua fría y todos esos planes de hacer campaña por las redes sociales debían dejarla de lado y hacer campaña a la viaje usanza, salir a la calle, estar con la gente y entender los reclamos puntuales de la sociedad”

“El resultado de las PASO fue un gran golpe a la realidad, que el Gobierno no entendía. Recién con las marchas del “Si, se puede” entendió que es lo que estaba pasando. Los resultados pueden doler, pero también son un crecimiento”, concluyó.