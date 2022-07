Este miércoles, Ángel de Brito, utilizó su cuenta de Twitter para despacharse contra La Negra Vernaci luego de que esta llamara "enanos" a él y a Baby Etchecopar en un móvil con Intrusos (América).

"Atrasa Valeria Mazza", fue el primer tweet que lanzó el conductor junto al video de la nota que le hicieron a la figura de C5N. "¿A quién maltrató hoy en la radio?", continuó filoso en otro mensaje.

Luego, al ver que un usuario se expresó al respecto y escribió que "atrasa y mucho meterse con el cuerpo/físico del otro", Ángel decidió repostearlo y agregó: "Cerebro quemado. 'Humor' de los 80".

Qué dijo La Negra Vernaci en el móvil con Intrusos

Todo comenzó cuando el periodista del ciclo, Alejandro Guatti, le preguntó a la conductora de Sobredosis de TV por los mensajes de Ángel de Brito en Twitter, donde aseguró que era una maltratadora. "Debe ser que se unieron los enanos, no sé, no tengo idea", cerró explosiva Vernaci en referencia al conductor de LAM y Baby Etchecopar.

Cabe recordar que días atrás Ángel estalló contra La Negra Vernaci cuando la escuchó decir que los noteros de los programas de espectáculos ejercían violencia al buscar a los famosos con la cámara prendida para preguntarles por su privacidad. "Qué incómodo. Imaginate ser una mujer bellísima en el mundo y que todo el tiempo tengas atrás a un notero para preguntarte si venís de cog*r. A mí me parece tremendo, es una violencia que no me parece normal", declaró la comunicadora en la última emisión de Sobredosis de TV (C5N), que estuvo como invitada Julia Mengolini, quien tiempo atrás mantuvo un feroz cruce con Ángel de Brito y las panelistas de LAM.

En otro tramo de la nota, Elizabeth Vernaci siguió: "A mí parece ya que te prendan una cámara sin consentimiento, es violencia. Es totalmente violento". Juan di Natale, si bien se puso del lado del notero, también aprovechó para pegarle al ciclo de De Brito: "Mi solidaridad con gente que está trabajando y que tiene que hacer hacer que tal vez no tiene ganas", dijo el ex cronista de CQC. "Depende del programa para el que trabajes, te van a pedir una cosa o la otra y tenés que volver con el resultado", agregó. "Hay gente vocación para el mal y hay gente que no", sumó.

Mientras Sobredosis de TV estaba al aire, Ángel de Brito recurrió a Twitter y apuntó contra la Negra Vernaci por sus dichos: "Y Vernaci hablando de la violencia de los noteros jajajajaja La que se la pasó 30 años insultando gente en un micrófono y maltratando a sus compañeros de radio. ¿Qué les pudrió el cerebro?". Sin entrar en conflicto, la locutora le respondió por el mismo medio: "Domingo. ¡Relajá, bebé!".