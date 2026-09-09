El capitán de Rosario Central, Ángel Di María señaló este miércoles que, si bien "todos" quieren que se "retire", no lo va a hacer y aseguró estar "feliz" en el club santafecino

"Todos quieren que me retire, pero no lo voy a hacer. Me siento feliz acá", expresó en una conferencia de prensa que brindó este mediodía .

El futbolista que salió campeón del mundo siendo pieza clave en la selección argentina y volvió al "Canalla" aclaró los rumores sobre su futuro, luego de las incógnitas que había dejado hace semanas con declaraciones tras la eliminación contra Corinthians en la Copa Libertadores, donde señaló:

"Toca pensar y ver qué quiero seguir haciendo", además de cuando reveló que entra a la cancha con molestias: "Tengo una pubalgia que me está costando, tengo que jugar con dolor, pero lo estoy trabajando".

Con respecto a sus declaraciones sobre el estado físico, reiteró que la pubalgia “sigue estando”, confesó que tiene momentos en los cuales le "molesta mucho”, pero aclaró que lo va “sobrellevando” y que cada día se va “sintiendo mejor”;

Por otro lado, habló sobre el presente de Rosario Central desde su llegada: “Estamos pasando un gran momento; hace cuatro años que el club viene en crecimiento, juega todas las competiciones, gana títulos, se nota en la renovación del estadio Gigante de Arroyito y en la gente, que copó donde vamos”.

También brindo detalles de cómo el “Canalla” y su hinchada tuvieron un cambio de mentalidad con respecto a los objetivos futbolísticos: “El club adoptó algo que no pasaba, que es ganar seguido, pero no es fácil en el fútbol argentino tener 3 o 4 victorias consecutivas, aunque la gente exige porque sabe que estamos en condiciones de levantar trofeos" y agregó que "la ilusión de todos" por la Copa Libertadores "era muy grande".

Además, señaló que la concentración del equipo está en “ir partido a partido” con respecto a la Supercopa Internacional contra Estudiantes: “Primero tenemos el campeonato ante Tigre, y la final llegará y ojalá sea un nuevo título para el club”.

Por último, se expresó con respecto al recibimiento de los hinchas en los partidos y cómo vive el deporte en el ámbito local: “Lo lindo del fútbol argentino es que cuando entras al estadio hay recibimiento y plaqueta, pero cuando arranca el partido se terminó todo; soy el ‘HDP’ igual que todos mis compañeros, no pensé que iba a ser así y vivir lo que estoy viviendo. Después de las amenazas que recibí, dije que tenía muchas ganas de venir”.

Fuente: Agencia NA.