"(Eduardo) Fort no paraba de llamar a Marengo durante el programa. No fue atendido...", expresó el jurado del certamen de baile y conductor de LAM (eltrece) en Twitter tras el escándalo al aire.

¿Qué pasó? Rocío dijo sentirse harta de su pareja. Lo que más le molestó fue que se haya ido a Estados Unidos, según ella, para evitar apoyarla en el certamen que conduce Marcelo Tinelli.

“Está todo bien, pero estoy hace ocho años remando, acompañándolo, y él no es capaz de venir a acompañarme. Se hace el que me apoya... ¡Estoy harta! ¡Podrida! ¡Ocho años estuve al lado de él bancándome a la ex que sale a tratarme de prostituta en todos lados! Soy su mujer hace ocho años y no es capaz de venir a bancarme. ¿Le da vergüenza?”, sentenció, muy enojada.