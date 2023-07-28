La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informo que durante el mes de agosto más de 1.400.000 jubilados y pensionados recibirán dos suplementos excepcionales en sus pagos, en respuesta al reciente aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). Todas las fechas de pago son previas a las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) presidenciales del domingo 13 de agosto, con lo cual el anuncio tiene un fuerte peso político.

El primer suplemento, correspondiente al mes de julio, será de 15.000 pesos. El segundo, correspondiente a agosto, ascenderá a 21.000 pesos. Estos montos adicionales se sumarán al refuerzo habitual de 20 mil pesos que el organismo previsional abona a los jubilados que perciben el monto mínimo.

Con esta medida, los jubilados y pensionados que cuenten con 30 años o más de aportes efectivos, sin moratoria ni plan de pago para cancelar años de aportes, recibirán en el mes de agosto un total de 127.822 pesos. Esta suma incluirá el haber mensual, el refuerzo de ANses y los suplementos por el aumento del SMVM.

Para facilitar el proceso de pago, Anses estableció un calendario de cobro según el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios:

DNI terminados en 0 y 1: 7 de agosto

DNI terminados en 2 y 3: 8 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: 9 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: 10 de agosto

DNI terminados en 8 y 9: 11 de agosto

De esta manera, se busca garantizar un pago ordenado y evitar aglomeraciones en las entidades bancarias.

Estos pagos extraordinarios buscan brindar un alivio económico a los jubilados y pensionados, ante el contexto de aumentos en el costo de vida y la necesidad de proteger los ingresos de los sectores más vulnerables de la población.