La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el cronograma de pago del primer aguinaldo de 2026 para jubilados y pensionados. El organismo previsional acreditará el Sueldo Anual Complementario (SAC) junto con los haberes correspondientes al mes de junio.

El esquema alcanzará a jubilados, pensionados y titulares de pensiones no contributivas de todo el país. Según indicó Anses, el pago se realizará de manera automática en la cuenta bancaria de cada beneficiario, sin necesidad de efectuar trámites adicionales.

El primer aguinaldo del año representa un ingreso complementario para quienes perciben prestaciones previsionales y será liquidado tomando como referencia los haberes actualizados por movilidad.

Cómo se calcula el aguinaldo

Anses explicó que el cálculo del medio aguinaldo se realiza sobre el mejor haber mensual percibido entre enero y junio de 2026. El monto final equivale al 50% de ese ingreso.

Además, el organismo aclaró que dentro de la base de cálculo se incorporan los aumentos otorgados por movilidad previsional vinculados al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

in embargo, los bonos extraordinarios no remunerativos generalmente no forman parte del cálculo del SAC, salvo que exista una disposición oficial específica que determine lo contrario.

El detalle completo del pago podrá visualizarse a través del recibo digital disponible en la plataforma oficial de Anses, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Quiénes cobran y cuándo se acredita

El pago alcanzará a jubilados y pensionados del régimen general administrado por Anses, además de titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y madres de siete hijos incluidas dentro de ese sistema.

El organismo previsional organizará el calendario de pagos según terminación del DNI y nivel de ingresos, tal como ocurre habitualmente con las prestaciones mensuales.

Según las referencias difundidas por Anses, los haberes mínimos, las PNC y la PUAM comenzarán a cobrarse desde el 8 de junio, mientras que quienes perciben ingresos superiores a la jubilación mínima tendrán acreditaciones entre el 23 y el 29 de junio.

Durante esas fechas se depositarán tanto el haber mensual como el aguinaldo correspondiente al primer semestre del año. La página oficial de Anses permitirá además consultar el detalle de liquidación, donde aparecerán discriminados el haber mensual, el SAC y los conceptos incluidos en el pago.