El Gobierno nacional confirmó esta madrugada el pago del bono extraordinario previsional de $70.000 para jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo.

De esta manera, mediatne la publicación del decreto 532/2026 en el Boletín Oficial, ratificaron que el extra mantendrá el mismo valor que tiene desde que empezó a otorgarse.

La medida alcanza a los titulares de prestaciones contributivas a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) e incluye a los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a quienes perciben pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y otras pensiones graciables.

El decreto mantiene el esquema de pago y las condiciones de acceso. Es decir, quienes perciban por la suma de todas sus prestaciones vigentes un monto igual o inferior al haber mínimo previsional garantizado recibirán el bono completo.

Para aquellos cuyos haberes superen ese piso, el monto del beneficio se limitará a la diferencia necesaria para alcanzar el tope resultante de sumar el haber mínimo más los $70.000. El objetivo es evitar que el cobro del bono genere inequidades entre quienes se encuentran cerca del piso previsional.

Además, el bono tiene carácter no remunerativo, por lo que no estará sujeto a descuento alguno y no será computable para ningún otro concepto. En el caso de pensiones con más de un copartícipe, todos serán considerados como un único titular a los efectos del cobro.

La publicación se hizo efectiva tras haberse publicado el índice de inflación del mes de mayo, que fue de 2,1% el nivel más bajo desde septiembre de 2025 y por debajo de las proyecciones del mercado. Con el resultado de mayo, el acumulado de los primeros cinco meses del año llegó a 14,7%, mientras que la variación interanual se ubicó en 33,2%.

Los precios estacionales lideraron las subas con un 3,5%, traccionados por las verduras. Los regulados avanzaron 2,4%, con combustibles, electricidad y agua como principales factores. El IPC Núcleo —que excluye regulados y estacionales— perforó el 2% al moverse a 1,9%, su nivel más bajo en ocho meses, con presión desde restaurantes, bares y productos farmacéuticos. Por divisiones, Comunicación encabezó los aumentos del mes con 3,4%, seguida por Educación con 2,9%. En el extremo opuesto, Prendas de vestir y calzado apenas varió un 0,3%.

En julio de 2024, el decreto N° 274/24 modificó la fórmula de movilidad y dispuso la actualización mensual de los haberes de acuerdo con las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC), publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

A partir de este dato, se estipularon las previsiones para julio respecto de los montos a cobrar por este universo. Con la publicación oficial reciente, quedaron definidos los montos que percibirán los beneficiarios de las distintas prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). El ajuste surge de aplicar el incremento del 2,15% sobre los haberes, un porcentaje que toma como referencia el dato de inflación de mayo publicado por el INDEC.

La Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasará a $329.591,46 en julio. Quienes accedan al complemento extraordinario de $70.000 cobrarán un total de $399.591,46. La PUAM es una prestación no contributiva para personas de 65 años o más que no completaron los aportes requeridos para una jubilación ordinaria. Su valor equivale al 80% del haber mínimo jubilatorio, lo que explica la diferencia con la jubilación mínima, que en julio ascenderá a $411.989,33.

El mismo incremento del 2,15% rige para el conjunto de las prestaciones de ANSES. Los montos para el próximo mes quedarían de la siguiente manera: