La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió el operativo de pago del medio aguinaldo de junio de 2026 para jubilados, pensionados y titulares de distintas prestaciones sociales.

El organismo confirmó que el Sueldo Anual Complementario (SAC) se acreditará de manera automática, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Cómo se calcula el aguinaldo

Según explicó la ANSES, el aguinaldo para jubilados y pensionados se calcula tomando como referencia el 50 por ciento del haber mensual más alto percibido entre enero y junio de 2026.

En la práctica, el haber de junio suele ser el más alto del semestre debido a los incrementos por movilidad previsional y actualizaciones atadas a la inflación.

Además, el organismo precisó que se contemplan los aumentos incorporados al haber previsional, pero que los bonos extraordinarios no remunerativos por lo general no forman parte de la base de cálculo.

Cuándo se cobra el medio aguinaldo

Los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo, junto con titulares de la PUAM y de Pensiones No Contributivas, comenzarán a recibir el SAC desde el lunes 8 de junio.

En tanto, quienes perciben haberes superiores al mínimo cobrarán entre el 23 y el 29 de junio.

Desde la ANSES remarcaron que el depósito se hará en la misma cuenta bancaria donde los beneficiarios reciben habitualmente sus haberes mensuales.

El cronograma de pagos de junio

Jubilados y pensionados con haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de junio

DNI terminados en 1: 9 de junio

DNI terminados en 2: 10 de junio

DNI terminados en 3: 11 de junio

DNI terminados en 4: 12 de junio

DNI terminados en 5: 16 de junio

DNI terminados en 6: 17 de junio

DNI terminados en 7: 18 de junio

DNI terminados en 8: 19 de junio

DNI terminados en 9: 22 de junio

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio

Fuente: Agencia Noticias Argentinas