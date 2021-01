Anses Gualeguaychú está dando $1 millón por día en préstamos a jubilados

Esta semana, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) puso en marcha su nuevo programa de créditos. Una herramienta que ha ganado consideración, desde los gobiernos de Cristina Fernández a esta parte. Como casi todo en este país, cada administración ha modificado las características que consideró necesarias, pero los préstamos nunca dejaron de tener vigencia.

Ahora, tras la aprobación de la nueva Ley de Movilidad Jubilatoria -denunciada como “ajuste” por la oposición y defendida, desde el oficialismo, como la manera para dejar atrás el “ajuste” llevado a cabo por la ley macrista-, la directora ejecutiva del organismo nacional, Fernanda Raverta, anunció el relanzamiento del programa de Créditos Anses para el cual se destinarán más de 250 mil millones de pesos.

21.727 Son las jubilaciones y pensiones (SIPA) que Anses paga en Gualeguaychú

Tras el anuncio, el martes pasado comenzaron a entregarse los primeros préstamos en Gualeguaychú. En ese marco, Sebastián Díaz, titular de la oficina local, dialogó con ElDía y ponderó la medida que apunta, en el departamento, a un universo de 25.143 personas. Ya que son 21.727 las jubilaciones y pensiones, correspondientes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que se pagan en el departamento Gualeguaychú, mientras que las pensiones no contributivas suman 3.416.

“Desde diciembre del 2019 hasta noviembre del año pasado, Anses suspendió el cobro de los préstamos, tanto en las asignaciones como en las pensiones y las jubilaciones. Ahora, además, se bajaron los intereses, que pasaron del 42 al 29 por ciento. Y a partir de diciembre se empezaron a cobrar esos créditos, pero con la tasa nueva, lo que significa, concretamente, menos plata a devolver”, expresó Díaz.

3.416 Son las pensiones no contributivas

Sobre los nuevos créditos, que, turno previo, se deben sacar de manera presencial en la oficina de San Martín 1024, el ex concejal piaggista recordó que “la cuota a devolver no puede superar el 20 por ciento de lo que cobran mensualmente. Por eso decimos que los jubilados pueden sacar entre 5 y 200 mil pesos, pero siempre en base a lo que cobran. No todos van a poder acceder al valor máximo”, aclaró.

Desde el martes 5 de enero, cuando comenzaron a otorgarse los nuevos créditos, la dependencia local del organismo nacional ha entregado diez por día y, si se considera que el promedio es de 100 mil pesos por solicitante, el total alcanza los 4 millones de pesos en la semana.

$19.035,29 Es el haber mínimo de jubilaciones y pensiones

“Se pusieron a disposición 250 mil millones de pesos, distribuidos en todo el país, dependiendo de la capacidad operativa de otorgamiento de créditos y del universo de jubilados y pensionados de cada localidad. Nosotros estamos pudiendo dará hasta diez créditos por día”, explicó el titular local de Anses, mientras que, por otro lado, adelantó que “dentro dos meses se estaría activando nuevamente la posibilidad de solicitar créditos por parte de quienes reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH)”.

En este sentido, Díaz destacó la incorporación, durante diciembre, de más de 200 mil niños y niñas que cumplían con los requisitos, pero aun no recibían la AUH. “A muchos de esos beneficiarios les tiene que estar llegando un mensaje de texto al celular informándoles al respecto”. Entonces, “deben presentarse en nuestra oficina de Anses, sin turno previo, acá se los va a atender e iniciaremos el trámite para que puedan empezar a cobrar la Asignación Universal, como corresponde”.

Nuevos préstamos

En el caso de los jubilados y pensionados (SIPA), el monto a solicitar podrá variar entre 5.000 a 200.000 pesos, y los plazos para el pago pueden ser de 24, 36, 48 o 60 cuotas. Además, deberán tener menos de 90 años al momento de finalizarlo.

Con respecto a las pensiones no contributivas (PNC) por Invalidez y madre de 7 hijos, el monto a solicitar podrá ser de entre 5.000 a 70.000 pesos, los plazos también podrán ser de 24, 36, 48 o 60 cuotas y deberá tener menos de 75 años al momento de finalizarlo.

En cuanto a los beneficiarios de la Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM) y la PNC por Vejez, el monto y los plazos son similares a las PNC Invalidez y madre de 7 hijos, y deberá tener menos de 90 años al momento de finalizarlo.