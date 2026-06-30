Tal como sucede cada mes, el Gobierno nacional oficializó un nuevo aumento en las jubilaciones y asignaciones familiares para el mes de julio, de acuerdo con el último dato de la inflación.

Los nuevos valores quedaron establecidos mediante la resolución 186/2026 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). De esta manera, el haber mínimo será de $411.989,33, una decisión que responde tanto a la actualización legal como a la evolución de la economía nacional. Por otra parte, el haber máximo para el mismo período será de $2.772.298,06.

La resolución también establece las bases imponibles mínima y máxima para el período devengado julio de 2026. El valor mínimo será de $138.757,90, mientras que el máximo ascenderá a $4.509.567,41.

De igual forma, al haber mínimo se sumará el bono extraordinario de 70 mil pesos, que el Gobierno otorga mes a mes.

En cuanto a prestaciones específicas, la Prestación Básica Universal (PBU) se fijará en $188.466,31 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) en $329.591,46 a partir de julio de 2026.

Asignaciones familiares



La ANSES dispuso por la Resolución 187/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial, un incremento del 2,15% sobre los límites, rangos de ingresos y montos de las asignaciones familiare.

Uno de los aspectos centrales de la nueva normativa es el establecimiento de un tope individual de ingresos para el acceso a las asignaciones familiares. La percepción de un ingreso superior a $3.034.844 por parte de cualquiera de los integrantes del grupo familiar excluye automáticamente a ese grupo del cobro de las asignaciones, aun si la suma de sus ingresos no supera el límite máximo fijado en los anexos de la resolución.

La asignación por nacimiento se fijó en $86.295 en todo el país, mientras que la adopción asciende a $515.930 y el matrimonio a $129.209. La asignación por prenatal varía desde $74.033 para el IGF más bajo en el valor general, hasta $15.586 para el rango más alto.

La asignación por hijo parte de $159.630 en el valor general para el IGF más bajo y desciende hasta $45.601 en el rango superior.

El monto por hijo con discapacidad presenta una escala más alta: en el valor general, los montos son de $147.852, $131.368, $118.713 y $60.337, según el rango de IGF.

La ayuda escolar anual es de $55.672 para todos los titulares, con el mismo importe para la ayuda escolar anual por hijo con discapacidad.