Recientemente, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que los jubilados deben realizar un importante trámite para poder seguir cobrando en noviembre 2024. Esto es sumamente importante “de cara” a fin de año, principalmente para evitar problemas con el pago del aumento, el bono y, en diciembre, del aguinaldo.

Se trata de un procedimiento sencillo que se puede realizar de forma virtual, desde la página web oficial o la aplicación de la ANSES. Además, contempla a otros beneficiarios del organismo, quienes tendrán que tener en cuenta la información para seguir percibiendo los montos correspondientes a las prestaciones en general.

Está relacionado con el lugar de cobro de los jubilados, puesto que si no se tiene uno estipulado, no es posible obtener el concepto en la cuenta bancaria declarada. Más información oficial al respecto en anses.gob.ar.

El trámite que tienen que hacer los jubilados de la ANSES para cobrar en noviembre 2024

Se trata de la posibilidad de elegir el lugar de cobro. Si bien no es obligatorio, porque los titulares se pueden quedar con el asignado automáticamente, sí es necesario aclararlo y confirmarlo ante la ANSES.

Esto se debe a que, si no se especifica, los haberes no podrán ser depositados de manera correcta. “El trámite es fácil y seguro, ya que se realiza con la Clave de la Seguridad Social, que también se puede obtener en el mismo sitio”, aclaró el organismo.

“Para los jubilados y pensionados, el único requisito es haber cobrado por primera vez en la entidad asignada inicialmente”, se añadió. Los medios de cobro disponibles son los siguientes:

Sucursal bancaria.

Acreditación en cuenta (CBU).

Billetera virtual (solo quienes cobren asignaciones pueden elegir esta opción).

Jubilados: los requisitos para modificar el lugar de cobro ante la ANSES

Las condiciones para solicitar el cambio del lugar de cobro se indican a continuación:

Estar cobrando una prestación de la ANSES. Contar con la Clave de la Seguridad Social. Tener los datos de contacto actualizados y verificados en “Mi ANSES”.

Trámite de la ANSES: cómo deben hacer los jubilados para cambiar el lugar de cobro