El gobernador Rogelio Frigerio y el director ejecutivo de la ANSES, Guillermo Héctor Arancibia, suscribieron un convenio que permite avanzar en la resolución de uno de los principales reclamos financieros que la provincia mantenía con el Estado Nacional por el financiamiento del déficit previsional.

El reclamo fue llevado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para exigir el cumplimiento de las obligaciones nacionales con la Caja de Jubilaciones provincial.

El acuerdo establece que la ANSES transferirá 120.000 millones de pesos en concepto de anticipo correspondiente al ejercicio 2026. Los fondos serán girados en 12 cuotas mensuales, iguales y consecutivas de 10.000 millones de pesos, entre noviembre de 2026 y octubre de 2027, para cubrir la compensación que le corresponde al Gobierno Nacional por el déficit previsional de Entre Ríos.

Además, ambas partes acordaron avanzar en la determinación del resultado definitivo del sistema previsional entrerriano para los ejercicios 2020 a 2026, mediante las auditorías previstas por la normativa vigente. Ese proceso permitirá establecer con precisión las obligaciones pendientes entre la Nación y la provincia.

Otro de los aspectos centrales del convenio es que los montos que surjan de esas auditorías podrán incorporarse al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, creando un mecanismo para avanzar en la compensación y cancelación de la deuda histórica vinculada al financiamiento de la Caja de Jubilaciones.

Fuente: Prensa del Gobierno de Entre Ríos