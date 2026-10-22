Camila Gómez Gusalli, de 16 años, vivió un momento inolvidable al hacer su debut en el Mundial de Canotaje Maratón Gualeguaychú 2026. La joven palista local compitió en la prueba de C1 Junior Women, en el inicio de la jornada de este miércoles, y tuvo un condimento muy especial: el aliento incesante de sus compañeros de colegio.

La adolescente, representante del club Regatas e integrante de la Selección Argentina, afrontó el desafío mundialista con el acompañamiento de sus compañeros y profesores del Colegio La Salle Villa Malvina, quienes no dejaron de alentarla y corear su nombre, especialmente cuando transitaba el tramo de acarreo. Una muestra de cariño que le puso una cuota de emoción a su primera experiencia mundialista y la hizo sentir acompañada en cada palada.

Crédito: MR Fotografía.

En lo deportivo, Gómez Gusalli completó el recorrido de tres vueltas cortas y dos acarreos, de poco más de ocho kilómetros, y finalizó en el undécimo puesto, con un tiempo de 1:10:45.72.

La medalla de oro quedó en manos de la rusa Daria Ushakova, quien compitió bajo la denominación AIN (Atletas Individuales Neutrales), con un registro de 1:01:40.91. La canadiense Victoria Tran se quedó con la plata, con 1:02:07.86, mientras que la portuguesa María Sousa completó el podio con un tiempo de 1:04:09.40.

Más allá del resultado, Camila se llevó una experiencia que quedará guardada para siempre: la de representar a su ciudad y a su país en un Mundial y sentir, desde la tribuna, el cariño y el orgullo de sus compañeros.