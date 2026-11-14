Ante las altas temperaturas registradas en los últimos días y las que se pronostican para las próximas jornadas, el Gobierno de Gualeguaychú dispuso la implementación de guardias preventivas en los principales balnearios de la ciudad, a partir de este sábado 14 de noviembre, con la participación de guardavidas, personal de Defensa Civil y Seguridad municipal.

El dispositivo preventivo abarcará tres sectores: el Balneario Municipal, la Playa del Puente y Parque del Sol, donde se desplegará personal especialmente asignado para realizar tareas de observación, prevención y advertencia ante posibles situaciones de riesgo.

Es importante remarcar que estas guardias no implican la habilitación de las playas ni la autorización para ingresar al río. Hasta tanto se inaugure oficialmente la temporada estival, prevista para diciembre, y se habiliten los espacios para uso recreativo, el ingreso al agua permanecerá prohibido.

La medida responde a la necesidad de anticiparse a posibles situaciones de riesgo ante el incremento de las temperaturas y la mayor presencia de vecinos y visitantes en los sectores costeros, especialmente durante los fines de semana.

El operativo contará con 12 guardavidas, distribuidos en turnos de 10 a 16 y de 14 a 20 horas, con el acompañamiento de personal de Defensa Civil y Seguridad municipal.

Las guardias se cumplirán los viernes, sábados, domingos y feriados, hasta el comienzo de la temporada de verano, cuando entrará en funcionamiento el servicio habitual de seguridad acuática en las playas habilitadas.

Durante esta etapa, el personal afectado al operativo estará vestido de civil, identificado mediante camperas municipales y equipado con dispositivos de comunicación que permitirán mantener el contacto entre los distintos sectores y coordinar las intervenciones que resulten necesarias.

Esta modalidad de identificación tiene como propósito evitar confusiones entre los visitantes, dado que la presencia de personal preventivo no debe interpretarse como la puesta en funcionamiento del servicio regular de guardavidas ni como una autorización para bañarse.

El Gobierno de Gualeguaychú solicita a vecinos y turistas respetar las restricciones vigentes, atender las indicaciones del personal y evitar ingresar al río, aun cuando las condiciones climáticas resulten favorables.

La prevención y el respeto de las normas de seguridad son fundamentales para reducir riesgos y garantizar que los espacios costeros puedan disfrutarse de manera segura una vez habilitada oficialmente la temporada de verano.