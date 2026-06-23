El próximo 30 de junio se cumplirá un año desde que el Gobierno desactivó todos los programas que había de créditos al consumo con tarjeta de crédito. El denominado Ahora 12 fue reemplazado por Cuota Simple, y luego lo canceló bajo el argumento de que implicaban subsidios estatales. Ahora, los créditos al consumo en 12 o 18 cuotas podrían volver este añosi prosperan las gestiones que mantienen los directivos de la Unión Industrial Argentina (UIA) con funcionarios del Ministerio de Economía.

La idea de los empresarios es que tanto bancos públicos como privados puedan disponer en breve de líneas de financiamiento a 12 o 18 meses, en lo que podría ser una reedición del Cuota Simple. Según fuentes cercanas, se estaría trabajando en un esquema de reducción de encajes, una alternativa que era solicitada en el mercado para facilitar el crédito a las personas.

Vale recordar que con la política de inmovilización de fondos que lleva a cabo el BCRA con los bancos, más la colocación de letras que lleva a cabo el Tesoro, se busca mantener la mínima liquidez en el sistema. Algunos economistas sugieren que el Gobierno deje a los bancos volcar parte de la liquidez en financiamiento al consumo, para mejorar la situación de las empresas.

En el Gobierno confían en que a partir del segundo semestre se recuperará fuerte la economía, a partir de una caída de la inflación. Pero la lectura que tienen desde la UIA es diferente: entienden que el importante desarrollo que están experimentando los sectores ligados a la minería y la energía no se transmite con rapidez al resto de las actividades.

Es por eso que le pidieron al ministro de Economía, Luis Caputo, avanzar con algún tipo de programa que estimule el crédito. Se está pensando en materiales para la construcción, textiles y zapatos. Las intenciones de los industriales es que ese financiamiento al consumo sirva para evitar que siga cayendo la actividad manufacturera. Sería una especie de balsa para seguir flotando mientras se completa la transición a un nuevo modelo.

"Estamos en negociaciones para buscar caminos para que haya créditos a corto plazo para sostener el consumo que está caído", afirmó Martín Rappallini en una entrevista por el canal de noticias TN.

¿Vuelve el Ahora 12?

Sería bastante complicado que la administración libertaria pudiera reeditar un programa de estímulo al consumo que fue caballo de batalla del último gobierno kirchnerista, que también fue usado durante el período de Mauricio Macri.

Los planes "Ahora" llegaron a tener 6, 12 y hasta 18 cuotas y eran estructuras complejas que daban como resultado cuotas fijas con tarjetas de crédito. Para ello los bancos tenían que resignar una parte de su rentabilidad y el Estado aportaba otra parte mediante subsidios de tasa.

Entre toda la normativa que el ministro de Desregulación,Federico Sturzenegger, derogó recientemente, se encontraba la vinculada a estos programas, que establecía los reglamentos que debían cumplir los comercios participantes.

El programa Ahora 12 siguió vigente los primeros meses del gobierno de Javier Milei y luego se reemplazó por otro esquema llamado Cuota Simple que tuvo vigencia hasta el 30 de junio de 2025. En ese caso, el subsidio consistió en una reducción de encajes a los bancos, que es lo que se analiza ahora.

Experiencia privada

Lo que hay en vigencia ahora es un programa estrictamente privado elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la plataforma de procesamiento de pagos para comercios Payway. Se llama "Cuota MiPyME", al que los negocios pueden adherir y vender en 3 o 6 pagos.

El programa permite comprar casi todo el universo de productos y servicios que tenía Ahora 12.

Consumo en caída

El consumo continúa sin mostrar señales firmes de recuperación. De acuerdo con datos del INDEC, en el segmento de los supermercados, las ventas registraron una caída del 3,7% en abril respecto de igual período del año pasado (y rebotó un tibio 0,8% mensual), lo que representa la segunda peor performance del año, únicamente superada por el desplome del 5,1% que se había verificado en marzo. En el acumulado de los primeros cuatro meses del año, las grandes cadenas minoristas arrastran una contracción del 3,3% frente al mismo período de 2025.

Por otro lado, el canal mayorista experimentó un retroceso del 5% en términos interanuales. De este modo, el acumulado enero-abril quedó con una variación negativa del 3,2% respecto de la misma etapa de 2025. Las ventas en los shoppings se desplomaron un 5,9%, con lo cual el acumulado del primer cuatrimestre cerró con un deterioro del 5,7%.

Los bancos tratan de ordenar la mora con tarjetas

Para recuperar los planes de consumo con tarjetas de crédito, los bancos emisores primero deberían resolver el problema de su cartera en mora. Según dijo hace un par de semanas el titular de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), Javier Bolzico, los bancos nacionales se encuentran en este momento regularizando con sus clientes las deudas. Fuentes de la entidad habían estimado que en negociaciones particulares con sus clientes las entidades pudieron regularizar un 40% de sus clientes en mora, publicó Ámbito.