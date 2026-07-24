Con el objetivo de coordinar acciones preventivas y unificar criterios de respuesta ante posibles crecidas del río por efecto del fenómeno meteorológico El Niño, la dirección de Protección Civil y la dirección de Gestión Turística mantuvieron un encuentro de trabajo con referentes de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos, prestadores turísticos y de servicios locales.

Durante la reunión, las autoridades municipales detallaron el protocolo oficial de contingencia que desarrolla el área de Protección Civil en la ciudad. Este plan contempla el monitoreo constante de la cuenca hídrica, el sistema de alertas tempranas, los operativos de asistencia técnica en zonas costeras y la logística de evacuación y contención en caso de que los niveles del río así lo requieran.

A partir del encuentro, se acordó establecer esquemas de comunicación directa entre el municipio y el sector turístico para mantener informados a los establecimientos y visitantes sobre la evolución del cauce y las recomendaciones de seguridad vigentes.

Por su parte, los prestadores de servicios que cuentan con embarcaciones pusieron sus recursos a disposición de las áreas operativas locales, acordando trabajar de manera mancomunada en caso de ser necesario prestar asistencia o realizar traslados ante eventuales demandas de los vecinos.

Se recuerda a los vecinos que la línea gratuita de Protección Civil (103) se encuentra activa las 24 horas para recepcionar consultas o llamados de emergencia.