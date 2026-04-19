La Plaza de Mayo se convirtió este sábado por la noche en el epicentro de un evento singular: un espectáculo gratuito de música electrónica en homenaje al Papa Francisco. Miles y miles de personas se congregaron en el lugar donde a las 20:00 en punto -y con acceso libre y gratuito- comenzó un show encabezado por el sacerdote portugués Guilherme Peixoto, conocido como el “cura DJ”.

La propuesta no solo destacó por su contenido artístico y simbólico, sino también por su escala. El show contó con una puesta en escena de gran despliegue, con pantallas LED y un sistema de sonido profesional, diseñado para acompañar una convocatoria masiva en el corazón de la Ciudad de Buenos Aires.

En paralelo, el evento tuvo un impacto directo en la circulación del microcentro, razón por la cual el Gobierno porteño informó sobre un operativo especial de tránsito que implicaba cortes y restricciones en las inmediaciones de Plaza de Mayo.

La presencia de Peixoto generó desde su anuncio una expectativa tanto por su propuesta musical como por el mensaje que atraviesa sus presentaciones. Oriundo de la ciudad portuguesa de Guimarães, fue ordenado sacerdote en 1999 y desarrolló una carrera dentro de la Iglesia que lo llevó a desempeñarse como capellán militar, con rango de teniente coronel en la diócesis castrense.

Su vínculo con la música electrónica surgió en 2006, cuando buscó nuevas formas de acercar a los jóvenes a la vida parroquial. Lo que comenzó como una herramienta para convocar fieles se transformó con el tiempo en una identidad propia: la del Cura DJ, una figura que mezcla bases electrónicas con música sacra y fragmentos de discursos religiosos.

En sus sets, Peixoto combina beats con momentos de oración y mensajes de fe, una propuesta que rompe con los formatos tradicionales y que le permitió llegar a públicos diversos. La pandemia funcionó como un punto de expansión, cuando comenzó a transmitir sesiones online que rápidamente se viralizaron y ampliaron su alcance.

El reconocimiento internacional llegó en 2023, durante un evento multitudinario en Lisboa, en la previa de una misa encabezada por el Papa Francisco. Allí, el sacerdote se presentó frente a más de un millón de jóvenes, en una imagen que recorrió el mundo y consolidó su perfil como un referente atípico dentro del ámbito religioso.