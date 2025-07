Leandro Paredes volvió este jueves a Boca por la puerta grande protagonizando un multitudinario recibimiento en una Bombonera repleta. El astro campeón del mundo en Qatar 2022 hizo girar a su alrededor un evento enorme luego de pasar por la sala de conferencias en su presentación de rigor junto al presidente Juan Román Riquelme.

"No se puede describir lo que significa esta gente, no lo voy a vivir ni lo viví en toda mi carrera en otro lado. Estoy totalmente agradecido, me daba mucho miedo saber si va a venir gente y cuando empecé a ver las imágenes me di cuenta de lo que es Boca y esta gente. Cuando pase por ese túnel empezaré a disfrutar del Mundo Boca", palpitó con ansiedad el mediocampista.

En el campo de juego enmarcado por tribunas repletas -exceptuando los palcos cubiertos por una gran bandera-, Paredes se asomó tras un show de pirotecnia y largas esperas plagadas de cánticos y arengas. Vestido listo para jugar, tal como mostraría luego al quitarse una campera, el volante se dirigió al centro del campo y le habló a su público rodeado por su emocionada familia.

"Muchas gracias a todos. Estoy feliz de estar acá, siempre soñé con esto, no pensé que iba a ser así, estoy más que agradecido y ojalá que pueda darles muchas alegrías. ¡Aguante Boca, vamos!", comenzó, antes de prenderse por primera vez con los cantos que bajaban de las gradas: "¡Y dale, y dale, y dale Boca dale!".

También, empezó un tema conocido y le dejó a la gente terminarlo: "Vení vení, cantá conmigo, que un amigo vas a encontrar...". Y claro, el público le respondió augurando una vuelta olímpica "de la mano de Leo Paredes". También hubo lugar para saltar, tal como exigió el infaltable "el que no salta se fue a la B".

"Una felicidad enorme. Siempre soñé con esto, toda mi vida. Desde el momento en que me tocó irme soñé con esta vuelta, poder hacerlo de esta manera. Volver a este club, a esta cancha, para mí es una felicidad muy grande y, como digo siempre, ojalá pueda devolver un poco de todo el cariño que me dan. ¡Vamos Boca, la p... madre!", agitó.

"Toda una vida, desde muy chico (estuve) en este club y poder estar hoy con mi familia, mi mujer y mis hijos que fueron muy importantes en toda mi carrera y mucho más esta decisión... Me muevo por esto, por amor, y por eso estoy acá. ¡Vamos Boca, vamos vamos, la puta madre!", volvió a fanatizarse.

"Tengo palabras de agradecimiento, siempre lo digo, a los hinchas de Boca no los encontré en ningún lado, la locura del Mundo Boca y de ustedes, ojalá la pueda disfrutar por mucho tiempo, lograr cosas importantes y seamos felices juntos", deseó para lo que viene y, luego de lanzar pelotas a las tribunas, repasó: "Intentaré devolver este cariño con muchos títulos, que es lo que todos esperamos. Gracias, muchas gracias".

