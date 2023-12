El tratamiento sobre tablas de la ordenanza de Antenas estaba previsto para la sesión extraordinaria del viernes semana pasado, sin embargo, se decidió su pasaje a Comisión de Salud y Ambiente para estudiar mejor el tema, lo cual tuvo lugar el miércoles de esta semana.

En este sentido, Vanina Basaldúa, concejal del oficialismo, informó a Ahora ElDía que se mantuvo un intercambio de opiniones y se analizaron los estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Y confirmó que solo necesitan siete votos para llevar a modificación a puerto.

Quien se refirió al tema fue el secretario de Modernización de la Provincia, Emanuel Gainza, que expresó en Ahora Cero Radio que “está la necesidad natural de tener conectividad y hay muchos protocolos que muestran que esta tecnología no atenta contra la salud de las personas. Nosotros desde la Provincia estuvimos en reunión con Mauricio Davico y queremos avanzar con esto para que empresas tecnológicas puedan instalarse en Gualeguaychú, pero si no hay infraestructura no podemos conseguir inversiones”.

En tanto, Gainza habló sobre uno de los ejes que produjo mayor inquietud y que refiere al impacto que podría ocasionar la instalación de las antenas en la salud y en el medio ambiente: “Hay protocolos de seguridad para que se instalen, y este desarrollo traería aparejado una mejora la calidad del servicio que impactaría de forma positiva no solo en cuanto a inversiones y generación de empleos, sino también en la utilización de internet en los negocios y las universidades. Yo creo que lo que hay que hacer es poner las reglas, y cuidar el espacio público, es decir en lo ambiental”.

La creación de la ordenanza

Susana Villamonte, ex concejala por el piaggismo, fue una de las personas que trabajó fuertemente en el proyecto de ordenanza que prohíbe la instalación de antenas de tecnología 5G.

En este sentido, Villamonte contó a Ahora ElDía que “es una ordenanza que nos llevó un año y medio, donde tuvimos presiones de todas las empresas, realmente la emisión electromagnética es contaminante. El tema es que la contaminación no se produce a corto plazo, es decir, las enfermedades que produce no son agudas sino crónicas. Es como los agrotóxicos, es muy difícil que alguien diga me enfermé por esto”.

La ex concejala comentó que fue el bioingeniero, Esteban Rossi quien hizo todo el relevamiento preliminar para la ordenanza e incluso mencionó que “me comuniqué con embajadas de países que no habían permitido la tecnología 5G, y nos mandaron información. El tema es que todo el mundo minimiza el impacto. La investigación sobre las radiaciones ionizantes, que son las que producen el efecto adverso en la salud, todavía está abierta, y la misma OMS dice que tiene que seguir estudiando”.

La Libertad Avanza con dudas

Durante la sesión extraordinaria del viernes pasado, los concejales libertarios, Mirta Sulzik y Marcelo Rodríguez, acompañaron al oficialismo votando de forma afirmativa a todos los expedientes presentados. No obstante, uno de ellos era el que más inquietaba a La Libertad Avanza: la ordenanza de Antenas. Es por esto, y con el apoyo de todo el cuerpo de concejales, que se decidió enviarla para un mejor tratamiento a la Comisión de Salud y Ambiente.

Sobre la reunión en comisión, Marcelo Rodríguez manifestó a Ahora ElDía que “el encuentro estuvo bastante acotado, y nos quedaron más dudas que certezas. No pudimos debatir lo suficiente como se lo merece un tema tan sensible como este, no entendemos la urgencia de la aprobación de esta nueva ordenanza”.

Rodríguez comentó que desde su bloque plantearon la necesidad de seguir tratando el tema en comisión el tiempo que hiciera falta “invitando a todos los sectores entendidos en el tema, como profesionales de la salud, el ambiente e instituciones y también a las empresas que llevarían adelante el proyecto, pero lamentablemente cerca del medio día el oficialismo convoco a una sesión extraordinaria para el jueves a 11.30 horas”.

Por su parte, desde el peronismo, el concejal Emiliano Zapata confirmó que el bloque no votará a favor de la modificación de la ordenanza.