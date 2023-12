Las únicas dos ciudades que no tienen conexión de 5G en Entre Ríos son Concordia y Gualeguaychú, ya que cuentan con ordenanzas restrictivas y prohibitivas en esta dirección. Sin embargo, el resto del territorio entrerriano tiene acceso a esta tecnología.

Al respecto, Emanuel Gainza, informó que “hay una necesidad natural de tener conectividad, hay muchos protocolos que muestran que esta tecnología no atenta contra la salud de las personas. Nosotros desde la Provincia estuvimos en reunión con Mauricio Davico y queremos avanzar con esto para que empresas tecnológicas puedan instalarse en Gualeguaychú, pero si no hay infraestructura no podemos conseguir inversiones”.

En esta dirección, Gainza puntualizó que la mejora en la conexión a internet podría atraer la inversión de empresas tecnológicas en la ciudad, pero para ello se necesita desarrollar una infraestructura acorde.

Sin embargo, una de las aristas que despierta más inquietud es cómo esto pude afectar a la salud de los ciudadanos y al medioambiente. Sobre esto, el secretario de Modernización manifestó que “hay protocolos de seguridad para que se instalen antenas”, y este desarrollo traería aparejado “una mejora la calidad del servicio” que impactaría de forma positiva no solo en cuanto a inversiones y generación de empleos, sino que también en la utilización de internet en los negocios y las universidades.

Antenas 5G

Manuel Gainza explicó que para proveer una mejor conexión no es necesaria la instalación de grandes antenas, como las que suelen verse en las rutas, sino que se usan los postes de luz para esto.

“Son como pequeñas antenitas, y se ponen una cerca de la otra para que una sola no irradie demasiado. La conectividad es algo que necesitamos para que haya inversiones y no tener conectividad en la ciudad impacta en este sentido”, puntualizó Gainza.

Y finalizó: “La tecnología va acompañando el desarrollo del 5G, yo creo que lo que hay que hacer acá es poner las reglas, y cuidar el espacio público es decir en lo ambiental”.