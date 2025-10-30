En la previa de un nuevo encuentro con el presidente Javier Milei, Mauricio Macri aseguró que al gobierno libertario le “hace falta más músculo en la gestión y el diálogo” y advirtió que es necesario llevar a cabo “una agenda más agresiva de achicamiento del gasto público, de baja de impuestos, de relación con el mundo, de desregulación y de privatización”. Además, anticipó que el PRO tendrá un candidato presidencial en 2027.

“El PRO está más vivo que nunca y tiene cuatrocientos dirigentes que nadie tiene. Lo que no tiene todavía es un candidato conocido para disputar, que lo obtendrá en el 27, pero hoy la prioridad es apoyar ideas y las ideas que impulsa el señor Milei, que son las correctas”, planteó Macri durante una exposición en el seminario “Puentes, dialogar para construir”, organizado por el holding financiero BICE Corp, en Chile.

En esta línea, el expresidente justificó los acuerdos electorales de su partido con LLA y también replicó las críticas internas: “Creí que si las ideas del cambio las había ganado él, porque nuestros candidatos no tuvieron el appeal, había que apoyarlo, a pesar de los destratos que hemos recibido, a pesar de esta discusión, que ha fortalecido al PRO, porque de lo que se habló más estos dos años es si La Libertad Avanza mataba al PRO o no lo mataba al PRO, si lo dividía o no, todo el día era hablar, hacer publicidad".

Mauricio Macri, el pasado domingo, cuando concurrió a votar en las elecciones legislativas (AFP)

“Él tiene que agregarle esos cambios que irritaron a mucha gente y que, a pesar de estar irritados, priorizaron las ideas, dijeron ‘voy a poner el voto, aunque me gustaría que no grite más, que dialogue más, que incluya más gente’. Y ese mensaje está, él lo escuchó, yo creo que lo escuchó”, agregó el expresidente.

En otro pasaje de su exposición, Macri se refirió a su relación con Milei. “Me invitó de vuelta a comer algunas milanesas, volveremos a hablar. Él acepta conmigo que yo vaya y le diga lo que pienso”, indicó, y agregó: “Ahora hay que ver si va a aprovechar esta oportunidad, porque es difícil en la vida tener dos oportunidades, ¿no? Y él la ha tenido, así que alguna estrella tiene este hombre“.

“Hay de vuelta una expectativa positiva”, consideró Macri, al tiempo que destacó que Milei y su equipo “lograron desarmar una bomba que hubiera llevado a la pobreza al 80 o 90% de los argentinos” y “evitó una crisis terminal”, aunque advirtió que “ahora debe cerrar la brecha entre lo que propuso y su capacidad de implementación”.

Durante gran parte de su exposición, el fundador de PRO hizo un repaso histórico sobre el impacto del populismo en la Argentina y lo definió como “la exportación más peligrosa y exitosa” del país. “Ya hay un consenso cada vez más absoluto de que el populismo es una estafa sin igual. Nos llevó de ser uno de los países más poderosos del mundo a tener niveles escandalosos de pobreza”, afirmó.

Javier Milei y Mauricio Macri (Prensa Senado)

Macri sostuvo que hoy existe “un 40% muy sólido” de argentinos que apoyan ideas liberales y que el desafío de Milei es “ampliar su base con más institucionalidad, tolerancia y equipo”. “En la Argentina hay mucha gente que apuesta al cuanto peor, mejor. Y yo nunca he apostado a eso. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Está por saberse. Él es el presidente y tiene que tomar las decisiones. Yo lo vi entendiendo mucho más de lo que muchos creen, pero quiero ver si logra superar los condicionamientos que tiene para poder llevar a cabo una agenda más agresiva de achicamiento del gasto público, de baja de impuestos, de relación con el mundo, de desregulación, de privatización", consideró Macri.

Antes de nuevo encuentro con Milei, el exmandatario recordó cómo fue el tono de las reuniones anteriores en la quinta de Olivos: “Yo fui muy crítico con él en esa reunión, diciendo ‘dos años con un mandato amplísimo y no cerramos ninguna de las empresas que inventó el populismo, que es plata tirada’; son más de cuarenta empresas que gastan recursos todos los años”.

El exmandatario también se refirió a su vínculo con Donald Trump, a quien conoce “desde hace más de 40 años”, y aseguró que el expresidente republicano “ayudó” a ambos gobiernos argentinos. “Trump se portó muy bien con nuestro gobierno, como se está portando con el actual. Su apoyo a Milei y al acuerdo con el Fondo Monetario fue clave”, subrayó.

Además, consideró que la relación con Washington “puede abrir una oportunidad única” si la Argentina logra consolidar reglas institucionales y seguridad jurídica: “Si confirmamos reglas, somos el país con mayor capacidad de crecimiento del mundo”, afirmó.

En otro pasaje, Macri reflexionó sobre los desafíos del liderazgo en tiempos de redes sociales: “Hoy cualquiera con dos seguidores en Twitter se siente un genio y opina de cualquier cosa. Gobernar es una pesadilla. Te votan y al día siguiente te critican la primera medida”, advirtió, y pidió “más diálogo, previsibilidad y confianza” en la dirigencia política.

Finalmente, se refirió a su futuro político cuando fue consultado sobre si volverá a ser candidato a presidente: “No me convencieron el 23, difícil me convenzan en el 27. Para mí la familia es todo, y la verdad que hoy la política le pasa una factura muy grande a toda la familia, porque la agresión no tiene límite, las fake news no tienen límite”.